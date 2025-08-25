Izrael zhodil rakety na nemocnicu a zabil 20 ľudí: O život prišli novinári aj zdravotníci, odborníci vyzývajú svet na akciu

Foto: SITA/AP

Monika Šuchová
TASR
Šéf UNRWA Philippe Lazzarini opísal útok ako „umlčanie posledných zostávajúcich hlasov, ktoré informovali o deťoch umierajúcich v tichosti uprostred hladomoru“.

Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (OHCHR) aj Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) v pondelok odsúdili izraelský útok na oblasť Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane piatich novinárov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Šéf UNRWA Philippe Lazzarini opísal útok ako „umlčanie posledných zostávajúcich hlasov, ktoré informovali o deťoch umierajúcich v tichosti uprostred hladomoru“. „Nezáujem a nečinnosť sveta sú šokujúce,“ dodal na platforme X.

Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu dvoma raketami. Druhá dopadla po príjazde záchranných tímov.

Pri útoku zahynuli aj piati novinári – jeden pracoval pre agentúru Reuters a novinárka na voľnej nohe spolupracovala od začiatku vojny s agentúrou AP. Obeťou bol aj novinár spravodajskej televízie al-Džazíra. OHCHR v pondelok trval na tom, že novinári a nemocnice by nikdy nemali byť cieľom útokov.

Zabíjajú novinárov a svet mlčí

„Zabíjanie novinárov v Gaze by malo šokovať svet – a viesť nie k ohromenému mlčaniu, ale k akcii, k požadovaniu zodpovednosti a spravodlivosti,“ povedala hovorkyňa úradu Ravina Shamdasaniová.

„V čase vojny a hladomoru izraelské orgány naďalej nedovoľujú vstup medzinárodným novinárom,“ vyhlásila a dodala, že „od 7. októbra 2023 bolo v Gaze zabitých najmenej 247 palestínskych novinárov“.

„Títo novinári sú očami a ušami medzinárodného spoločenstva a musia byť chránení… Ich zabíjanie, ako aj zabíjanie nespočetných ďalších civilistov, musí byť nezávisle a bezodkladne vyšetrené a spravodlivosť musí nasledovať,“ doplnila Shamdasaniová.

Medzi mŕtvymi sú aj zdravotníci

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Ghebreyesus informoval, že medzi mŕtvymi boli aj štyria zdravotnícki pracovníci.

„Ďalších päťdesiat ľudí bolo zranených, medzi nimi aj kriticky chorí pacienti, ktorí už boli v starostlivosti,“ ozrejmil na X.

„Zatiaľ čo ľudia v Gaze hladujú, ich už aj tak obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti je ešte viac obmedzovaný opakovanými útokmi… Nemôžeme to povedať dostatočne nahlas: PRESTAŇTE s útokmi na zdravotnú starostlivosť. Okamžité prímerie!“ apeloval Ghebreyesus.

