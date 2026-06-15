Vojna medzi USA a Iránom sa skončila: Krajiny dosiahli dohodu, Hormuzský prieliv sa má konečne otvoriť

Roland Brožkovič
TASR
Dosiahnutie dohody potvrdil aj americký prezident Donald Trump.

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf oznámil v nedeľu večer na sieti X dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu.

Oficiálny podpis dohody sa uskutoční v piatok 19. júna vo Švajčiarsku. Šaríf ocenil odhodlanie oboch krajín nájsť diplomatické riešenie konfliktu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu Sky News. „Po intenzívnych rozhovoroch s potešením oznamujeme, že bola DOSIAHNUTÁ mierová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou,“ uviedol Šaríf.

Okrem USA a Iránu sa poďakoval aj kľúčovým regionálnym aktérom, konkrétne Kataru za podporu mediačného procesu, „vizionárskej vláde“ Saudskej Arábie a Turecku za ich „mimoriadne prínosnú úlohu“. Šaríf dodal, že mediátori už pripravujú na tento týždeň sériu stretnutí, ktoré majú vytvoriť základ pre technické rokovania pred samotným podpisom dohody.

“Lode sveta, naštartujte svoje motory”

Krátko po oznámení pakistanského premiéra potvrdil dosiahnutie dohody aj americký prezident Donald Trump na svojej sieti Truth Social, pričom oznámil, že okamžite nariadil otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie námornej blokády Iránu.

Záber na Donalda Trumpa v šiltovke
Foto: SITA/AP

„Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!” napísal Trump.

Predpokladá sa, že tento krok amerického prezidenta bude mať okamžitý dopad na svetovú ekonomiku. Hormuzský prieliv je dôležitou námornou trasou pre prepravu ropy a zrušenie americkej vojenskej blokády by malo priniesť pokles napätia a neistoty na energetických trhoch.

Teherán trval na tom, že dohoda o ukončení vojny musí zahŕňať aj zastavenie paralelného konfliktu v Libanone, kde Izrael vedie vojenské operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom. Hizballáh zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán, ktoré boli spustené 28. februára, začal odpaľovať rakety na Izrael.

Európa čaká na jasné kroky

Krajiny skupiny E4, ktorá združuje Britániu, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, v noci na pondelok oznámili, že sú pripravené zrušiť príslušné sankcie voči Iránu, ak v súvislosti so svojím jadrovým programom podnikne „jasné a overiteľné kroky“. Uviedli to v spoločnom vyhlásení vydanom po oznámení dosiahnutia dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny. Informovala o tom televízia Sky News.

Britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a talianska premiérka Giorgia Meloniová zdôraznili, že „Irán nesmie nikdy získať jadrovú zbraň“. Za týmto účelom sú krajiny E4 pripravené spolupracovať s USA, Iránom a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).

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