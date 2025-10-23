Situácia v Pásme Gazy je stále zlá. Nedošlo k zníženiu hladu a výrazne sa nezlepšili ani dodávky humanitárnej pomoci

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Do Pásma Gazy stále neprichádza dostatok potravín a neznížil sa ani hlad.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že v Pásme Gazy od uzavretia prímeria medzi Izraelom a militantnými hnutím Hamas nenastalo pozorovateľné zníženie hladu a len minimálne sa zlepšili dodávky humanitárnej pomoci.

Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Viac z témy Izraelsko-palestínsky konflikt:
1.
Izrael mal prerušiť dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. V regióne sa navyše hovorí o zabití minimálne 15 civilistov
2.
Letecké útoky Izraela pokračujú aj napriek prímeriu. Krátko predtým Netanjahu avizoval „rázne kroky“
3.
Situáciu komplikuje 20 000 neskontrolovaných bômb a rakiet: V Pásme Gazy bude potrebné odstrániť 65 miliónov ton trosiek
Zobraziť všetky články (132)

„Situácia stále zostáva katastrofálna, pretože to, čo tam prichádza, nestačí,“ povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus novinárom v ženevskom sídle organizácie. Od vstupu prímeria do platnosti 10. októbra podľa neho v Gaze „nedošlo k poklesu hladovania, pretože tam nie je dostatok potravín“.

Izrael počas vojny opakovane zastavoval dodávky pomoci do Pásma Gazy, čo zhoršilo tamojšiu zlú humanitárnu situáciu a podľa OSN spôsobilo v častiach tohto palestínskeho územia hladomor.

Realita je iná oproti dohode

Dohoda o prímerí sprostredkovaná Spojenými štátmi hovorí o vstupe 600 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou do Gazy denne. Tedros tvrdí, že ich v súčasnosti za deň prichádza len 200 až 300. Doplnil, že veľká časť dodávok je komerčná, no obyvatelia pásma si nemajú za čo kupovať tovar.

Zdravotníctvo v Gaze bolo počas dvojročnej vojny vyvolanej bezprecedentným útokom Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 zdevastované. „V Gaze nie sú žiadne plne fungujúce nemocnice a len 14 z 36 nemocníc vôbec funguje. Je tam kritický nedostatok základných liekov, vybavenia a zdravotníckych pracovníkov,“ povedal Tedros. Celkové náklady na obnovu zdravotníctva v Gaze podľa neho dosiahnu najmenej sedem miliárd dolárov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump plánuje navštíviť Pásmo Gazy. Hamas nazval okrajovou skupinou, do Rady mieru dáva veľkú nádej

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviacBoli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviac
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac