Irán opäť útočil na krajinu NATO: Nad Tureckom zostrelili raketu, zasiahnuť musela protivzdušná obrana

Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Podobnú strelu zachytila obrana NATO aj v polovici minulého týždňa.

Systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnej oblasti Stredozemného mora zostrelili balistickú raketu vypálenú z Iránu, ktorá vstúpila do vzdušného priestoru Turecka, oznámilo v pondelok tamojšie ministerstvo obrany. Podobnú strelu zachytila obrana NATO aj v polovici minulého týždňa, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Správu aktualizujeme.

