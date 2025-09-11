Trikrát nás poriadne striaslo: Videli sme horor, na ktorý sa diváci ženú ako diví a už zarobil milióny

Fanúšikovia hororového žánru sa dočkali malého sviatku. Štvrté pokračovanie snímky V zajatí démonov s podtitulom Posledné pomazanie (The Conjuring: Last Rites) dorazilo do kín a po 12 rokoch uzavrelo populárnu sériu. Vybrali sme sa zistiť, či stojí za to.
Zatiaľ, čo prvé dve časti série V zajatí démonov režíroval James Wan, ktorý má na svojom konte aj ďalšie úspešné „pecky“ ako Saw či Insidious, jeho žezlo prebral v roku 2021 Michael Chaves. No tretie pokračovanie, za ktorého vznikom stál, sa nestretlo s najvrúcnejším prijatím divákov. Na režisérku stoličku si zasadol opäť a recenzie divákov nie sú vôbec zlé. Práve naopak.
Mnohí fanúšikovia sú spokojní
Na ČSFD svieti štvrtému pokračovaniu V zajatí démonov 72 %, čo je na hororový žáner vysoké hodnotenie, a na portáli IMDb je to len o niečo menej, 6,5/10.
Ed a Lorraine Warrenovci v ňom čelia svojmu úplne poslednému prípadu, ktorý ich ale vráti späť na začiatok. A mnohí diváci sú s týmto uzavretím série viac než spokojní. „Do kina som nešiel s veľkým očakávaním, no odchádzal som z neho celkom príjemne prekvapený. Atmosféricky podarené dielo, aj príbehovo – celý film kládol väčší dôraz na rodinku,“ zhodnotil jeden z nich.
My sme, naopak, od filmu vysoké očakávania mali, keďže sme so sériou V zajatí démonov prakticky vyrastali a jednotku videli ešte ako tínedžeri. A musíme súhlasiť s recenziou vyššie, aj keď pár výhrad máme.
Čakali nás dve sklamania
Posledné pomazanie si dokázalo udržať našu pozornosť svojou pútavou atmosférou predovšetkým počas prvej polovice, kedy snímka postupne dávkovala zaujímavé informácie o postavách a prechádzaním z minulosti do prítomnosti tvorila skladačku. Druhá polovica filmu sa však uberala už v takom štýle, aký sme od hororu z americkej dielne mohli očakávať, čo nás trochu sklamalo.
Na druhej strane rozumieme, prečo sa tvorcovia rozhodli ísť týmto smerom, keďže skôr ako na samotnú strašidelnú zápletku sa film sústredil na rodinu Warrenovcov a uzavrel ich príbeh tak, ako si zaslúžili. No z diváckeho hľadiska by sme očakávali viac scén spojených s bojom s tajomnými entitami.
Pri jumpscaroch nás trikrát striaslo, boli síce predvídateľné, no to vôbec nevadilo a fungovali, ako mali. Z nášho pohľadu je skvelé, že sa snímka nesnažila len vydesiť a šokovať, ale budovala si aj väčšiu hĺbku, čím si udržala to, čo máme na tejto sérii radi.
Napriek tomu, nášmu subjektívnemu diváckemu oku chýbalo väčšie vyvrcholenie, a aj keď to už vyzeralo, že sa môže niečo prekvapivé udiať – napríklad samotnému Edovi Warrenovi, ktorého trápil zhoršený zdravotný stav, nestalo sa tak.
Viacerí diváci chvália herecké výkony ústrednej dvojice, ktorú tradične stvárnili Vera Farmiga a Patrik Wilsom, a s tým nemôžeme nič iné, len súhlasiť.
Celkovo finále V zajatí démonov nehodnotíme zle a vysokým reakciám od divákov rozumieme. No čakali sme aspoň jednu výraznejšiu scénu, na ktorú tak skoro po dopozeraní nezabudneme. Alebo pri ktorej nebudeme od šoku dýchať. Keďže k tomu nedošlo a v druhej polovici snímka stratila na svojom pútavom tempe, udeľujeme jej hodnotenie 7/10.
Zaplnila kiná a zapísala sa do histórie
O vyvrcholenie ikonickej série je obrovský divácky záujem, o čom svedčia aj čísla návštevnosti v kinách. Počas otváracieho víkendu celosvetovo film zarobil 187 miliónov dolárov, a z toho medzinárodne 104 miliónov dolárov, čím sa stal absolútnou špičkou vo svojom žánri a trhol rekord.
Snímky V zajatí démonov sa za tie roky stali legendárnymi a celkovo ich odporúčame každému fanúšikovi hororu. Je to povinná jazda, ktorá aj napriek menším výhradám stojí od začiatku do konca za to.
Nahlásiť chybu v článku