Trikrát nás poriadne striaslo: Videli sme horor, na ktorý sa diváci ženú ako diví a už zarobil milióny

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na film
Dve veci boli ale sklamaním.

Fanúšikovia hororového žánru sa dočkali malého sviatku. Štvrté pokračovanie snímky V zajatí démonov s podtitulom Posledné pomazanie (The Conjuring: Last Rites) dorazilo do kín a po 12 rokoch uzavrelo populárnu sériu. Vybrali sme sa zistiť, či stojí za to. 

Zatiaľ, čo prvé dve časti série V zajatí démonov režíroval James Wan, ktorý má na svojom konte aj ďalšie úspešné „pecky“ ako Saw či Insidious, jeho žezlo prebral v roku 2021 Michael Chaves. No tretie pokračovanie, za ktorého vznikom stál, sa nestretlo s najvrúcnejším prijatím divákov. Na režisérku stoličku si zasadol opäť a recenzie divákov nie sú vôbec zlé. Práve naopak.

Viac z témy Tip na film:
1.
Do kín dorazil nový slovenský film s Milanom Ondríkom, ktorý zabojuje aj o Oscara: Má hodnotenie 76 %
2.
Videli sme jeden z najlepších filmov tohto roka: Novinka má 85 % a je šialene divoká, utekajte do kina
3.
Z romantickej klasiky, na ktorej sme dospievali, 50 odtieňov sivej: Nový film prináša vášeň a poriadne pikantné scény
Zobraziť všetky články (335)
Foto: MovieStillsDB

Mnohí fanúšikovia sú spokojní

Na ČSFD svieti štvrtému pokračovaniu V zajatí démonov 72 %, čo je na hororový žáner vysoké hodnotenie, a na portáli IMDb je to len o niečo menej, 6,5/10.

Ed a Lorraine Warrenovci v ňom čelia svojmu úplne poslednému prípadu, ktorý ich ale vráti späť na začiatok. A mnohí diváci sú s týmto uzavretím série viac než spokojní. „Do kina som nešiel s veľkým očakávaním, no odchádzal som z neho celkom príjemne prekvapený. Atmosféricky podarené dielo, aj príbehovo – celý film kládol väčší dôraz na rodinku,“ zhodnotil jeden z nich.

My sme, naopak, od filmu vysoké očakávania mali, keďže sme so sériou V zajatí démonov prakticky vyrastali a jednotku videli ešte ako tínedžeri. A musíme súhlasiť s recenziou vyššie, aj keď pár výhrad máme.

Čakali nás dve sklamania

Posledné pomazanie si dokázalo udržať našu pozornosť svojou pútavou atmosférou predovšetkým počas prvej polovice, kedy snímka postupne dávkovala zaujímavé informácie o postavách a prechádzaním z minulosti do prítomnosti tvorila skladačku. Druhá polovica filmu sa však uberala už v takom štýle, aký sme od hororu z americkej dielne mohli očakávať, čo nás trochu sklamalo.

Foto: MovieStillsDB

Na druhej strane rozumieme, prečo sa tvorcovia rozhodli ísť týmto smerom, keďže skôr ako na samotnú strašidelnú zápletku sa film sústredil na rodinu Warrenovcov a uzavrel ich príbeh tak, ako si zaslúžili. No z diváckeho hľadiska by sme očakávali viac scén spojených s bojom s tajomnými entitami.

Pri jumpscaroch nás trikrát striaslo, boli síce predvídateľné, no to vôbec nevadilo a fungovali, ako mali. Z nášho pohľadu je skvelé, že sa snímka nesnažila len vydesiť a šokovať, ale budovala si aj väčšiu hĺbku, čím si udržala to, čo máme na tejto sérii radi.

Napriek tomu, nášmu subjektívnemu diváckemu oku chýbalo väčšie vyvrcholenie, a aj keď to už vyzeralo, že sa môže niečo prekvapivé udiať – napríklad samotnému Edovi Warrenovi, ktorého trápil zhoršený zdravotný stav, nestalo sa tak.

Viacerí diváci chvália herecké výkony ústrednej dvojice, ktorú tradične stvárnili Vera Farmiga a Patrik Wilsom, a s tým nemôžeme nič iné, len súhlasiť.

Celkovo finále V zajatí démonov nehodnotíme zle a vysokým reakciám od divákov rozumieme. No čakali sme aspoň jednu výraznejšiu scénu, na ktorú tak skoro po dopozeraní nezabudneme. Alebo pri ktorej nebudeme od šoku dýchať. Keďže k tomu nedošlo a v druhej polovici snímka stratila na svojom pútavom tempe, udeľujeme jej hodnotenie 7/10.

Zaplnila kiná a zapísala sa do histórie

O vyvrcholenie ikonickej série je obrovský divácky záujem, o čom svedčia aj čísla návštevnosti v kinách. Počas otváracieho víkendu celosvetovo film zarobil 187 miliónov dolárov, a z toho medzinárodne 104 miliónov dolárov, čím sa stal absolútnou špičkou vo svojom žánri a trhol rekord.

Snímky V zajatí démonov sa za tie roky stali legendárnymi a celkovo ich odporúčame každému fanúšikovi hororu. Je to povinná jazda, ktorá aj napriek menším výhradám stojí od začiatku do konca za to.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Videli sme jeden z najlepších filmov tohto roka: Novinka má 85 % a je šialene…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac