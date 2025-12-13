Tri znamenia by si mali dať tento rok pri vianočnom pečení pozor. Spália nielen medovníky, ale možno aj kuchyňu

Foto: Pexels / Ilustračná foto: Gemini (umelá inteligencia)

Dana Kleinová
Vianoce
Stačí jedna situácia a vianočné pečenie sa pre tieto znamenia môže zmeniť na katastrofu.

Vianočné pečenie je v mnohých domácnostiach v plnom prúde. Momentálne začínajú pečivom ako sú medovníčky, linecké koláčiky či vanilkové rožky. Jednoducho voňavé klasiky, ktoré sú skvelé v ústach a ich vôňa vám prinesie vianočnú atmosféru do celého domu. Dajte si však pozor, aby ste sa pri ich pečení nerozptýlili. 

Tri znamenia zverokruhu by mali byť tento rok v kuchyni obzvlášť opatrné. Ich vrodená roztržitosť, sklony k multitaskingu a občasná nešikovnosť totiž nie sú niečo, čo by práve vyžarovalo talent na pečenie. Obzvlášť, keď musia vaľkať, vykrajovať a strážiť plechy v rúre naraz.

Blíženci

Blíženci milujú robiť viac vecí naraz. Hoci by sa tak mohli zdať ako ideálny adept na pečenie vianočného pečiva, opak je pravdou. Pečú medovníky, zároveň volajú kamarátke, kontrolujú sociálne siete a skôr než sa nazdajú, zabudnú do cesta pridať kľúčovú ingredienciu. Bez vajíčok či cukru ich dobroty rozhodne nebudú jedlé a to pritom nie je to jediné, čo sa môže pokaziť. Stačí zabudnúť zapnúť rúru a ďalší problém je na svete.

Foto: Pexels

Strelec

Strelci sú známi tým, že milujú slobodu. Hoci sú nezávislí a vedia sa riadiť vlastným rozumom, nie je to najlepší prístup, ak je potrebné riadiť sa receptom. Navyše, niektorí z nich ani nemajú doma váhu, keďže si myslia, že ich odhad je presný. Namiesto lyžičky tak pridajú rovno dve lyžice a ak náhodou majú doma menej vajíčok, ako je potrebné, veria, že bez problémov dokážu upraviť aj zvyšný pomer. Takáto improvizácia sa však len málokedy oplatí a oni na to rýchlo doplatia.

Ryby

Ryby majú veľké sny a často sa stratia vo vlastnej hlave. Síce si dokážu predstaviť tie najkrajšie ozdobené medovníčky, najprv sa však musia dopracovať k hotovému produktu. To sa však stane veľmi ťažko, keďže ide o to najviac roztržité a zábudlivé znamenie. Akonáhle sa osoba v znamení Rýb pustí do pečenia, jej myseľ sa začne túlať. Rozmýšľa nad prácou, ktorú musí do Vianoc stihnúť, či komu aký darček kúpi. Potom si nepamätá či do cesta pridala prášok na pečenie, nevie nájsť valček a počas toho, ako ho hľadá, podarí sa jej zhodiť misku s cestom. Katastrofa je tak rýchlo na svete a upratovanie sa zdvojnásobí.

