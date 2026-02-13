Trailer ukazuje vášnivú lásku medzi Benedictom a Sophie. Nové štyri časti Bridgertonu uvidíte už o pár dní

Ak už odpočítavate dni do zverejnenia ďalších častí štvrtej série obľúbeného seriálu Bridgerton, máme pre vás skvelú správu. Netflix fanúšikom ponúkol nový trailer.
Ako sme vás už informovali, fanúšikom Bridgertonu Netflix už naservíroval prvú polovicu štvrtej série a mnohí nešetria nadšením. Benedictova cesta za láskou je inšpirovaná príbehom Popolušky a diváci to absolútne milujú. Vyzerá to však tak, že pokračovanie sa môže niesť aj v temnej nôte.
Streamovacia služba priniesla svojim divákom prvé štyri z celkovo ôsmich častí novej série seriálového hitu Bridgerton. A zatiaľ to vyzerá tak, že ju diváci hodnotia ako najlepšiu vôbec.
Na ČSFD jej svieti vysokých 78 %, zatiaľ čo 3. séria medzi Slovákmi a Čechmi obstála na 69 %, 2. séria na 75 % a 1. séria na najslabších 68 %. Taktiež sa zopakoval aj scenár z minulosti a tento seriál opäť raz ovládol rebríčky sledovanosti na Netflixe prakticky po celom svete.
Pozrite si s nami nový trailer
Druhá polovica štvrtej série vyjde až o niekoľko dní – 26. februára, zatiaľ si však môžete pozrieť trailer, ktorý vás úplne dostane. Ukazuje vášnivú lásku medzi Benedictom a Sophie. Do deja sa vráti aj Antony Bridgerton spolu so svojou manželkou.
