Trailer ukazuje vášnivú lásku medzi Benedictom a Sophie. Nové štyri časti Bridgertonu uvidíte už o pár dní

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Bridgerton
Máte radi seriál Bridgerton?

Ak už odpočítavate dni do zverejnenia ďalších častí štvrtej série obľúbeného seriálu Bridgerton, máme pre vás skvelú správu. Netflix fanúšikom ponúkol nový trailer. 

Ako sme vás už informovali, fanúšikom Bridgertonu Netflix už naservíroval prvú polovicu štvrtej série a mnohí nešetria nadšením. Benedictova cesta za láskou je inšpirovaná príbehom Popolušky a diváci to absolútne milujú. Vyzerá to však tak, že pokračovanie sa môže niesť aj v temnej nôte.

Viac z témy Bridgerton:
1.
Hviezda Bridgertonu má slávnu rodinu: Jej manželom je legendárny Glum a úspešné sú aj všetky ich deti
2.
Ľudia si všimli v novom Bridgertone detail a myslia si, že niekto zomrie. Tipujú tri postavy
3.
Obľúbená romantika od Netflixu sa vracia: Lásku si ide hľadať sympatický brat Bridgerton, vieme, kto má nasledovať
Zobraziť všetky články (12)

Streamovacia služba priniesla svojim divákom prvé štyri z celkovo ôsmich častí novej série seriálového hitu Bridgerton. A zatiaľ to vyzerá tak, že ju diváci hodnotia ako najlepšiu vôbec.

Na ČSFD jej svieti vysokých 78 %, zatiaľ čo 3. séria medzi Slovákmi a Čechmi obstála na 69 %, 2. séria na 75 % a 1. séria na najslabších 68 %. Taktiež sa zopakoval aj scenár z minulosti a tento seriál opäť raz ovládol rebríčky sledovanosti na Netflixe prakticky po celom svete.

Pozrite si s nami nový trailer

Druhá polovica štvrtej série vyjde až o niekoľko dní – 26. februára, zatiaľ si však môžete pozrieť trailer, ktorý vás úplne dostane. Ukazuje vášnivú lásku medzi Benedictom a Sophie. Do deja sa vráti aj Antony Bridgerton spolu so svojou manželkou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po dvoch dekádach sa konečne dočkáme: Film, na ktorom sme vyrastali, opäť ožije

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac