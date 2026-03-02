Expertka na vzťahy hodnotí Bridgerton: Len jeden pár má zdravý základ, ktorý by fungoval aj dnes

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
Bridgerton
Expertka prezradila, ktorý pár z Bridgertonu by uspel v realite.

Diváci konečne dostali aj druhú polovicu druhej série Bridgertonu a zdá sa, že sa im páči natoľko, že ju označujú za najlepšiu sezónu vôbec. Zažili v nej pritom nielen svetlé, ale tiež tragické okamihy. Na konci sa však dočkali svadby a spolu s ňou ďalšieho šťastného konca pre hlavný pár.

Seriál otvorila romanca Daphne a Simona, v druhej sérii to boli Anthony a Kate, nasledovali Colin a Penelope a najnovšie to boli Sophie a Benedict, pričom na pozadí dvoch sérií sa odohral aj príbeh Francescy a Johna. Teraz experka na vzťahy pre magazín OK! prezradila, ktorý z týchto párov by mal šancu aj v súčasnom modernom svete randenia.

Víťaz je jasný

Claire Rénier, expertka na zoznamovanie z aplikácie happn, zhodnotila všetky páry a len jeden z nich je podľa nej najviac kompatibilný a fungoval by v každej ére.

Podľa jej posúdenia sú jasnými víťazmi Colin a Penelope. Claire vysvetľuje: Pán a pani Bridgertonovci sú skvelým príkladom toho, že niekedy si ani neuvedomíte, že ten najvhodnejší človek pre vás stojí priamo pred vami. Dlhoročné priateľstvá, ako je to ich, môžu byť veľmi silným základom pre romancu, aj keď táto láska bola istý čas neopätovaná, ako to bolo v prípade Penelope.“

Foto: MovieStillsDB

Podľa špecialistky na vzťahy je navyše puto Penelope a Colina založené na dôvere a zraniteľnosti dávno predtým, než sa objavia akékoľvek romantické city, čo seriál starostlivo demonštruje počas tichých, osobných momentov.

„Colin sa v 1. a 2. sérii neustále obracia na Penelope, aby u nej našiel uistenie. Dobrým príkladom je, keď sa jej zdôveruje, že jeho cesty nešli podľa plánu. Penelope sa Colinovi takisto otvára so svojimi vlastnými pocitmi, obavami a snami. Schopnosť zložiť ochranný štít bez strachu z odsúdenia umožňuje páru, aby sa navzájom skutočne videli a počuli. Táto emocionálna úprimnosť a ochota byť zraniteľným je kľúčovým základom zdravého romantického vzťahu,“ hovorí odborníčka.

To, že boli priateľmi tak dlho, znamená, že romantické partnerstvo Penelope a Colina je postavené na vzájomnom porozumení, rešpekte a rovnosti – čo sú vlastnosti, ktoré mnohí z nás chcú (a s ktorými sa stotožňujú) v dnešných moderných vzťahoch.

Foto: MovieStillsDB

„Srdcom spojenia Penelope a Colina je vzájomný rešpekt. Ten je vo vzťahu nevyhnutný, pretože podporuje individualitu a osobný rast partnera, pričom zachováva spoločné chápanie hodnôt a hraníc toho druhého. Obaja vidia za hranice svojich spoločenských rolí a vážia si toho druhého pre jeho skutočný charakter,“ vysvetľuje Claire.

Penelope si cení Colinov súcit a autentickosť, zatiaľ čo Colin oceňuje Penelopininu húževnatosť, inteligenciu a podnikateľskú zdatnosť ako Lady Whistledown. „Správajú sa k sebe ako k seberovným, čo je pre milujúci vzťah zásadné.“

Claire však varuje: „Model ‚od priateľstva k láske‘ (pozn. red. friends-to-lovers) funguje najlepšie vtedy, keď sa obaja ľudia aktívne rozhodnú byť spolu, namiesto toho, aby do vzťahu vhupli len z túžby po pohodlí a známosti.“

Prečo ostatné páry podľa expertky zaostávajú?

  • Daphne a Simon: Ich vzťah bol síce vášnivý, ale Simonovo tajnostkárstvo ohľadom traumy a počiatočná neschopnosť Daphne rešpektovať jeho hranice viedli k nedorozumeniam a klamstvám. V reálnom svete by ich zásadný rozpor v otázke založenia rodiny vyžadoval oveľa transparentnejší dialóg.
  • Kate a Anthony: Ich dvorenie bolo plné konfliktov a potláčaných citov. Hoci to vyzerá skvele v televíznej dráme, v reálnom živote by takáto miera úzkosti a intenzity bola pre vzťah vyčerpávajúca.
  • Sophie a Benedict: Hlavnou prekážkou je sociálne prostredie. Konflikt spoločenských tried vedie k pocitom neadekvátnosti a Benedictova scestná ponuka, aby sa Sophie stala jeho milenkou, stabilitu nepridáva.
