Netflix odhalil, ktorá postava bude centrom novej série Bridgertonu. Fanúšikovia hromžia, chceli Eloise

Drahí čitatelia, Netflix oznámil, o ktorej z postáv z rodiny Bridgertonovcov sa bude točiť piata séria a mnohí z vás nebudú nadšení. Fanúšikovia dúfali, že sa konečne dočkajú príbehu Eloise, no prišla trpká facka.
Streamovací gigant zverejnil videoukážku, ktorou prezradil, že lásku si v piatej sérii bude hľadať Francesca, ktorú stvárňuje herečka Hannah Dodd. Ako už asi tušíte, seriál sa odkloní od knižnej predlohy, pretože jej vyvolenou sa stane žena – Michaela Stirling, ktorej tvár prepožičala Masali Baduza. Fanúšikovia sršia hnevom, a to hneď z viacerých dôvodov.
Ešte je podľa nich priskoro
„Johnovo telo ešte ani nevychladlo! Mala to byť sezóna, Eloise!“ podotkol jeden zo sklamaných divákov a pripomenul fakt, že Francesca len nedávno pochovala manžela. „Odpočívaj v pokoji, John,“ dodal niekto ďalší.
Ďalší jednoducho dúfali, že sa konečne dočkajú série, ktorá bude patriť Eloise. „Pôjde do dôchodku skôr, než na ňu príde rad. Úprimne som dúfala, že necháme Francescu jednu sezónu smútiť,“ objavilo sa medzi reakciami.
No nie všetko je len čierne a medzi kopou hnevu sa našli aj fanúšikovia, ktorí tento krok tvorcov ocenili, pretože nechcú, aby sa z príbehu Eloise vytratila romantika a jednoducho naň dejovo ešte nenastal ten správny čas.
„Naozaj sa teším na tento príbeh. Bude odlišný od predchádzajúcich sérií,“ podotkla diváčka, ktorá si nadchádzajúcu piatu sériu pravdepodobne nenechá ujsť.
