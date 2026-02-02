Ľudia si všimli v novom Bridgertone detail a myslia si, že niekto zomrie. Tipujú tri postavy

Fanúšikom Bridgertonu Netflix v uplynulom týždni naservíroval prvú polovicu štvrtej série a mnohí nešetria nadšením. Benedictova cesta za láskou je inšpirovaná príbehom Popolušky a diváci to absolútne milujú. Vyzerá to však tak, že pokračovanie sa môže niesť aj v temnej nôte.
Streamovacia služba priniesla svojim divákom prvé štyri z celkovo ôsmich častí novej série seriálového hitu Bridgerton. A zatiaľ to vyzerá tak, že ju diváci hodnotia ako najlepšiu vôbec.
Na ČSFD jej svieti vysokých 79 %, zatiaľ čo 3. séria medzi Slovákmi a Čechmi obstála na 69 %, 2. séria na 75 % a 1. séria na najslabších 68 %.
Opäť je hitom
Taktiež sa zopakoval aj scenár z minulosti a tento seriál opäť raz ovládol rebríčky sledovanosti na Netflixe prakticky po celom svete, ukazujú dáta FlixPatrolu.
Na Netflixe si po dopozeraní štvrtej časti môžete prehrať ukážku toho, čo prinesie druhá polovica série. A mnohí diváci si všimli, že až priveľa postáv je odetých do čiernej farby, preto šípia, že by sa mohol konať pohreb.
Season 4 part 2 Teaser
byu/Debt-Mysterious inBridgertonNetflix
Kto by mohol zomrieť?
Vo facebookovej skupine s názvom Bridgerton sa na túto tému rozprúdila búrlivá diskusia a fanúšikovia majú svoje tipy. „Všimol si aj niekto ďalší, že Violet má na sebe čierne šaty v traileri k partu 2? Hádam, že možno zomrie kráľ George,“ objavila sa otázka.
V komentároch sa k tejto teórii pridali viacerí, no objavili sa aj ďalšie. Niektorí predpokladajú, že zomrie John Sterling alebo Marina Thompson, keďže životy oboch by mali vyhasnúť pred dejom odohrávajúcim sa v ďalších dvoch sériách, ktoré vychádzajú z knižných predlôh Julie Quinn. Showrunnerka Jess Brownell počas premiéry štvrtej série prezradila, že piata a šiesta séria sa majú povenovať Francesce a Eloise Bridgertonovým, uvádza portál Screen Rant.
Ako to napokon bude a či sa 4. sérii seriálu Bridgerton podarí udržať si vysoko nastavenú latku, uvidíme už 26. februára, keď Netflix zverejní jej druhú polovicu.
