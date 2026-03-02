Odvážna scéna vo vani skrýva tajný význam, priznala predstaviteľka Sophie. Nový Bridgerton je najlepší

Drahí čitatelia, aj keď my nie sme lady Whistledownová, dovolíme si vás tak aspoň osloviť. Máme totiž skvelé správy zo sveta Bridgertonu. Jeho nová štvrtá séria, v ktorej Benedict Bridgerton (Luke Thompson) bojuje o lásku Sophie Baekovej (Yerin Ha), sa podľa hodnotení divákov stala úplne najlepšou zo všetkých.
Keď Netflix uvedie novú sériu seriálu Bridgerton, je podľa nás istota, že si získa medzi ľuďmi popularitu a ovládne rebríčky sledovanosti po celom svete. Tento scenár sa zopakoval aj teraz, po uvedení tej štvrtej. Ako ukazujú dáta FlixPatrolu, aktuálne je seriálovou jednotkou prakticky všade, aj u nás na Slovensku.
Uplynutý týždeň streamovací gigant naservíroval fanúšikom druhú polovicu štvrtej série a vyzerá to, že sú spokojní. Na ČSFD jej svieti vysoké hodnotenie 80 %, čo je najviac spomedzi všetkých.
Podľa slovenských a českých divákov najhoršie obstáli prvá s treťou sériou, ktoré na filmovej databáze dosiahli identických 69 %. Viac sa darilo druhej sérii, ktorá má 76 %. Diváci si podľa tohto najviac zamilovali ľúbostný príbeh Benedicta a najstaršieho brata z rodiny Bridgertonovcov, Anthonyho. A my vlastne súhlasíme.
Už od začiatku Bridgertonu, ktorý vychádza z knižnej predlohy Julie Quinn, sa v médiách aj medzi fanúšikmi búrlivo rozoberali sexuálne scény, ktoré si tvorcovia pre divákov pripravili. Možno si spomeniete, že po premiére prvej série, v ktorej hlavnou hrdinkou bola Daphne, niektorých divákov rozhodila sexuálna scéna, v ktorej sa im sex bez súhlasu nezdal. Jednou z najvýraznejších intímnych scén v tej najnovšej je scéna odohrávajúca sa vo vani. A opäť sa stala terčom klebiet. V skutočnosti je však oveľa poetickejšia, než sa na prvý pohľad môže zdať.
Ukrýva skryté významy
Yerin Ha, ktorá stvárnila Sophie, sa o nej rozhovorila pre Netflix a opísala jej skryté významy. Uvedomili ste si, že je to prvý intímny moment medzi Sophie a Benedictom, keď medzi nimi už neexistuje žiadne tajomstvo? A práve v tom tkvie jeho najväčšia blízkosť. Sophie chvíľu predtým povie Benedictovi pravdu o svojom otcovi, a taktiež už Benedict vie, že ona je tým tajomným dievčaťom z bálu, ktoré hľadal.
Ha prezradila, že veľký význam zohráva aj samotný fakt, že Benedict umýva Sophie, ktorá roky pracovala ako slúžka. „Roky vykonávala prácu slúžky, preto bolo pre ňu skutočne výnimočné rozpustiť si vlasy a cítiť, že po takom dlhom čase je jej láska konečne opätovaná,“ opísala. Je to naozaj poetické, však? Je to, akoby z nej Benedict zmyl všetky problémy,“ dodala.
Aj pre postavu Benedicta ide o veľký moment, pretože ukazuje, akým veľkým vývojom jeho postava prešla.
