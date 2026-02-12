Po dvoch dekádach sa konečne dočkáme: Film, na ktorom sme vyrastali, opäť ožije

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Zo zákulisia filmov
Brendan Fraser a Rachel Wiesz sú späť.

Máte radi film Múmia? Máme pre vás skvelú správu. Kultový príbeh sa po 20 rokoch vráti na strieborné plátna, dokonca aj s pôvodnými hercami. 

Múmia 4 dostala zelenú. Po dlhých špekuláciách sa diváci konečne dočkajú pokračovania legendárneho filmu. Dokonca sa vrátia aj pôvodní herci, držitelia Oscara – Brendan Fraser Rachel Wiesz.

Kultová klasika zarobila šialenú sumu

Veríme, že obsah filmu vám pripomínať nemusíme, no pripomeňme si aspoň jeho úspechy. Prvá časť Múmia (The Mummy) z roku 1999 je kultová klasika, ktorú poznajú viaceré generácie z celého sveta. Aj dnes jej ešte stále na filmovom portáli ČSFD svieti slušné hodnotenie 78 %. Jej úspech potvrdzujú aj šialené tržby – neuveriteľných 350 miliónov eur.

Pokračovanie Múmia sa vracia (The Mummy Returns) z roku 2001 si úspech udržalo. Diváci mu udelili hodnotenie 66 %, pričom film zarobil372 miliónov eur. No tretia časť z roku 2008 s názvom Múmia: Hrob dračieho srdca (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) si už získala o čosi menej divákov, dosiahla len 50 % a zarobila 339 miliónov eur.

Foto: MovieStillsDB

Spoločnosť Universal Pictures stanovila premiéru štvrtej časti na 19. mája 2028, takže si počkáme ešte viac ako dva roky.

