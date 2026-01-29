Všimli ste si ju v Dunaji? Dcéra seriálovej Astrid si zahrala pred kamerami, kráča v maminých stopách

Foto: Instagram (adrinovakov)

Frederika Lyžičiar
Leonie má herectvo, ale aj krásu jednoducho v krvi.

Aká matka, taká dcéra. Malá Leonie už dnes naznačuje, že umelecký svet jej nie je cudzí a kamera ju vôbec nezaskočí. Herecké gény sa v tejto rodine očividne nestrácajú.

Herectvo, emócie aj detská radosť z nových skúseností – presne o tom je najnovší príspevok, ktorý na sociálnej sieti Instagram zverejnila Adriana Novakov, predstaviteľka poriadnej mrchy Astrid z obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám.

Herečka zverejnila fotografie svojej dcéry Leonie aj krátke video z natáčania, kde si dievčatko vyskúšalo, ako funguje svet kamier a filmového štábu. V záberoch zo seriálu je vidieť na lavičke sestry Lenu a Helgu spolu s malým Richardom, synom Helgy. Príspevok pôsobí veľmi autenticky a ponúka jemný pohľad do zákulisia nakrúcania aj do rodinného sveta známej herečky.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Novakov (@adrinovakov)

Malá herečka s veľkými emóciami

Herečka sa na sociálnej sieti podelila o pohľad do zákulisia prvých hereckých skúseností svojej dcéry a neskrývala radosť z toho, s akým nadšením Leonie prijala nové prostredie. „Aká matka, taká Leoni. Táto malá opica už tiež trošku herečkuje,“ napísala Adriana s úsmevom.

Taktiež prezradila, že dievčatko si na záver minulého roka vyskúšalo natáčanie seriálu, ktorý diváci dobre poznajú, a objavilo sa aj v jednom pripravovanom filme. Názov projektu si však zatiaľ necháva pre seba. „Akého? Tak to vám ešte neprezradím,“ odkázala fanúšikom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Novakov (@adrinovakov)


Zo slov herečky je zrejmé, že ju teší najmä prirodzený záujem dcéry o herectvo a spôsob, akým nové skúsenosti prežíva. „Teším sa, že chce a že ju to baví,“ dodala a poukázala aj na silné emócie, ktoré Leonie počas natáčania sprevádzali. „Na druhom videu je krásne vidieť, ako to celé silno prežíva,“ uviedla hrdá mama.

Puberta sa hlási, láska zostáva

