Všimli ste si ju v Dunaji? Dcéra seriálovej Astrid si zahrala pred kamerami, kráča v maminých stopách

Aká matka, taká dcéra. Malá Leonie už dnes naznačuje, že umelecký svet jej nie je cudzí a kamera ju vôbec nezaskočí. Herecké gény sa v tejto rodine očividne nestrácajú.
Herectvo, emócie aj detská radosť z nových skúseností – presne o tom je najnovší príspevok, ktorý na sociálnej sieti Instagram zverejnila Adriana Novakov, predstaviteľka poriadnej mrchy Astrid z obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám.
Herečka zverejnila fotografie svojej dcéry Leonie aj krátke video z natáčania, kde si dievčatko vyskúšalo, ako funguje svet kamier a filmového štábu. V záberoch zo seriálu je vidieť na lavičke sestry Lenu a Helgu spolu s malým Richardom, synom Helgy. Príspevok pôsobí veľmi autenticky a ponúka jemný pohľad do zákulisia nakrúcania aj do rodinného sveta známej herečky.
Malá herečka s veľkými emóciami
Herečka sa na sociálnej sieti podelila o pohľad do zákulisia prvých hereckých skúseností svojej dcéry a neskrývala radosť z toho, s akým nadšením Leonie prijala nové prostredie. „Aká matka, taká Leoni. Táto malá opica už tiež trošku herečkuje,“ napísala Adriana s úsmevom.
Taktiež prezradila, že dievčatko si na záver minulého roka vyskúšalo natáčanie seriálu, ktorý diváci dobre poznajú, a objavilo sa aj v jednom pripravovanom filme. Názov projektu si však zatiaľ necháva pre seba. „Akého? Tak to vám ešte neprezradím,“ odkázala fanúšikom.
Zo slov herečky je zrejmé, že ju teší najmä prirodzený záujem dcéry o herectvo a spôsob, akým nové skúsenosti prežíva. „Teším sa, že chce a že ju to baví,“ dodala a poukázala aj na silné emócie, ktoré Leonie počas natáčania sprevádzali. „Na druhom videu je krásne vidieť, ako to celé silno prežíva,“ uviedla hrdá mama.
