Nikdy nebude taká ako predtým. Ráchel Šoltésová prehovorila o návrate Kristíny do Dunaja a odhalila detaily

Dunaj k vašim službám
Bude to dramatické. 

Vracia sa späť do dobového seriálu, v ktorom rozvíri pokojné vody medzi známymi hrdinami. Jej návrat nie je len o známom mene a tvári, ktorú diváci dobre poznajú. Prináša so sebou nové tajomstvá, napätie a situácie, ktoré môžu zmeniť dynamiku celého príbehu.

Pred pár dňami vyšla na svetlo sveta informácia o návrate Ráchel Šoltésovej, ktorá oživí dej v najnovšej sérii Dunaja, k vašim službám, ktorá má odštartovať už 27. januára.  Pre mnohých divákov ide o príjemné prekvapenie, ktoré vítajú s otvorenou náručou. Aj sama herečka bola v príjemnom šoku, ako priznala v rozhovore pre Markízu.

Zo Sľubu do srdcového projektu

Keď Ráchel zavolali so skvelou informáciou, že s ňou rátajú v úspešnom megahite, nemohla tomu uveriť. Dokonca sa jej stala pritom jedna vtipná vec. „Bolo to vtipné, lebo som bola akurát v aute a zavolala mi Evita, že či by som jej mohla nahrať nejaké odpovede do knihy. A ja, že: Jasné. A mimochodom vraciaš sa do Dunaja. A ja, že: Čože? Tak som zle odbočila,“ vyšla s pravdou von, čo sa jej stalo.

Spočiatku bola smutná, že opúšťa svoj kolektív v Sľube, keďže tam má kamarátov, s ktorými sa stretáva aj mimo práce. Ako poznamenala, bolo to pre ňu také vytrhnutie z reality. „Ale ako som sa sem vrátila, tak som vlastne pocítila opäť tú prácu a tých ľudí, ktorí sú tu a s ktorými som pracovala. Takže je to strašne vrúcne a príjemné tu byť a veľmi sa z toho teším,“ dodala Ráchel Šoltésová.

Sympatická tmavovláska sa už raz mala vrátiť do seriálu, no potom sa to zmenilo. Zrejme aj preto už nerátala s tým, že by sa to niekedy mohlo udiať znovu. Je z toho nadšená a Dunaj, k vašim službám označila za svoj srdcový projekt. „Strašne rýchlo som sa akoby naladila opäť na túto prácu a na toto remeslo, ktoré sa tu robí a na tých ľudí. V podvedomí som sa chcela vrátiť, ale samozrejme, že tam, kde som, musím si to spríjemniť. Tak som sa snažila spríjemniť si to v Sľube, kde to bolo tiež super. Fakt sme tam mali super atmosféru, super robota, super ľudia,“ ozrejmila herečka.

Zjavne je umelkyňa nerozhodná, aj preto je rada, že jej návrat do seriálu bol oznámený, takže nemala na výber.

Jej postava sa zmení na nepoznanie

