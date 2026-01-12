Nová séria Dunaja je tu: Prvé diely odhalia osud Urbanovcov a prinesú nečakaný časový posun o mesiac dopredu

Dobová rodinná sága Dunaj, k vašim službám odštartuje svoju 13. sériu už v utorok 27. januára 2026 o 20.30 h a diváci ju budú môcť sledovať tradične každý utorok a štvrtok v rovnakom vysielacom čase.
Prvé zverejnené informácie prezradili, že dej sa postupne presunie aj do lesov Malých Karpát, kam sa stiahnu partizánske jednotky, aby pokračovali v odboji a čakali na príchod Červenej armády. Diváci budú svedkami veľkých a odvážnych činov, sebaobetovania za ideály, ale aj krutosti, zrady, sebeckých rozhodnutí a tragických náhod, ktoré táto doba prinášala. Zároveň však Dunaj ponúkne aj silné príbehy lásky, ľudskej spolupatričnosti, odvahy a nádeje, ktoré dokážu prežiť aj v najtemnejších časoch.
Prvé otázky, ktoré dostanú hneď na začiatku
Markíza už pritom stihla pridať prvé popisy k epizódam 13. série, ktoré nájdete na ČSFD. Na úvod novej série sľubuje: „Prvá epizóda novej série nás vtiahne priamo doprostred bojov v Slovenskom národnom povstaní, ktoré je v plnom prúde. Kto každý z našich postáv sa doň zapojil a akú nečakanú posilu získajú? Čo sa stalo s Urbanovcami? Ako je na tom vzťah Helgy a Waltera? Kto sa nečakane vracia do Bratislavy a kto prekvapí svojím príchodom obyvateľov penziónu?“
Na poslednú otázku pritom diváci už poznajú odpoveď vopred, keďže Ráchel Šoltésová sa vracia do Dunaja a opäť stvárni Kristínu, Vilminu dcéru.
Okrem toho televízia zverejnila aj popis k druhej epizóde. V ňom prezrádza: „Adela zažije v Dunaji nepríjemný šok. Kancelária SS získava novú posilu. Rudolf Kučera dostane nové pracovné zaradenie. Šarlota sa dozvedá šokujúcu informáciu a v povstaní na strednom Slovensku naďalej prebiehajú ostré boje, v ktorých sa za svoje ideály platí niekedy aj tou najvyššou cenou…“
Azda najdôležitejšou informáciou ostáva to, že sa dej posunie o mesiac dopredu – do záverečných septembrových dní roku 1944, keď Slovensko vstupuje do najkritickejšej fázy Slovenského národného povstania. Divákov tak čaká mierny časový posun, no nemusia sa báť, že by o niečo prišli.
