Toto je najdrahšia pláž v Európe: Dostanú minerálku či osušku, za toto zaplatia návštevníci 1 200 eur za deň

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Letná dovolenka
Čo pre vás znamená luxus na pláži?

Niekto vidí krásu v jednoduchosti a stačí mu čistá pláž so zlatistým pieskom a pokojné vlny mora. Iní by ale najradšej mali na pláži osobného sluhu, ktorý by im nosil drinky so zlatou slamkou. Na tejto európskej pláži necháte za deň aj 1 200 eur. Čo za to dostanete?

Deň na pláži za 1 200 eur

Ako informuje Mail Online, nejedna európska pláž je v súčasnosti súkromným majetkom, a ak si tu chcete oddýchnuť, siahnete poriadne hlboko do vrecka. Jednodňový relax vás tu dokonca môže stáť viac ako inde týždňová dovolenka dohromady. Niekde za obyčajný pár ležadiel a slnečník zaplatíte na deň pár desiatok eur. Na iných miestach ale táto suma môže prekonať aj 1 000 eur.

Mail Online sa pozrel na najdrahšie európske pláže, najvyššie sumy našiel v klube La Cabane na Costa del Sol. Prenájom ležadla tu môže stáť aj viac ako 1 200 eur. Plážový klub je súčasťou rezortu Los Monteros Spa and Golf Resort neďaleko španielskej Marbelly. Je vybavený ležadlami a slnečníkmi s potlačou Dolce & Gabbana.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa LA CABANE (@lacabanemarbella)

V cene je zahrnutý poukaz v hodnote 200 eur, ktorý je možné uplatniť na kúpu šampanského. Stále je to však poriadne extravagantná suma za ležadlo a slnečník. Navyše, mení sa v závislosti od toho, či ste bližšie k bazénu alebo k moru.

Drahé kluby pribúdajú

Vysokými cenami je známy aj Arienzo Beach Club na talianskom pobreží Amalfi. Balík s názvom Perfect Beach Day (Dokonalý deň na pláži) pre dvoch vyjde za deň na 600 eur. Čo za túto sumu dostanete? Dve ležadlá a slnečník, ale aj dvojchodový obed, fľašu šampanského, mäkké osušky a chladenú minerálku.

Len tri minúty cesty od tohto klubu nájdete ďalší rezort v Amalfi, ktorý ponúka ležadlá pre dvoch s výhľadom na očarujúce ostrovy Li Galli za ešte vyššiu cenu, a to za 848 eur za deň. La Scogliera, ktorá bola v roku 2024 zvolená za najlepšiu plážovú klubovú lokalitu, účtuje dovolenkárom, ktorí si rezervujú deň luxusu, takúto šialenú sumu taktiež za ležadlá a slnečník, avšak bez jedla a nápojov.

Klubov s podobnými cenami pribúda v poslednom čase ako húb po daždi. Neraz sa vysoké ceny platia aj na plážach, ktoré nie sú známe ako tie najkrajšie. Prieskum ukázal, že sa za posledné štyri roky priemerná cena dvoch ležadiel a slnečníka zvýšila z približne 180 eur na zhruba 210 eur. Nejeden človek si tak poriadne premyslí, či sa naozaj chce ísť kúpať k moru.

