Všade všetko špinavé, potkany a predražené reštaurácie: Slováci prezradili, kam by už v Chorvátsku nikdy nešli

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Stihli ste už tento rok Chorvátsko?

Pre mnohých Slovákov je Chorvátsko neodmysliteľnou súčasťou leta. Viacerí to tu už poznajú ako vlastnú dlaň a opakovane sa sem radi vracajú. Pre niektorých ale obľúbená destinácia štandard jednoducho nespĺňa. Slováci prezradili, kam by v rámci Chorvátska už nikdy nešli.

Sem už nikdy

Vodice, Split, Dubrovník a mnoho ďalších miest, ktoré možno máte prejdené aj vy, ľudia buď milujú, alebo nenávidia. Pre niekoho príjemná klasická dovolenka, pre iného nočná mora. Slováci prezradili, čo ich na konkrétnych oblastiach Chorvátska odrádza.

Foto: Pexels

Niektorí píšu, že by sa už nikdy nevrátili nielen do danej oblasti, ale do Chorvátska vôbec. Odrádza ich všadeprítomný neporiadok a predražené reštaurácie. V Chorvátsku vraj nie je nič, čo by inde na svete nebolo lepšie a krajšie.

Špina a studená voda

Padla zmienka napríklad o Omiši. Ľudia píšu, že im tu všetko prišlo akési špinavé a nepáči sa im ani správanie domácich obyvateľov. Iní Omiš bránia, vraj sa len treba poobzerať po okolitých dedinkách, kde sú krásne pláže a človek si tu dokonale oddýchne. V Duče je vraj ale aj uprostred letnej sezóny pomerne chladná voda.

Foto: Pexels

Niektorí píšu, že Chorvátsko uprednostnia vždy pred akoukoľvek inou krajinou. Stačí jedna zlá skúsenosť a ľudia ľahko zanevrú na dané miesto, no vždy je tu čo skúmať a netreba takpovediac hádzať všetky lokality do jedného vreca.

Tu ľudí prekvapili odpadky a potkany

Kritika padla aj na adresu Crikvenice, kde je to vraj hlava na hlave, vždy vám niekto šliape po osuške a drgá do vás lakťami. Podobnú skúsenosť mali dovolenkári aj v Zadare či v Trogire a nepozdávala sa im ani Makarská riviéra. Podobne ako iné miesta, aj Trogir odrádza vysokými cenami.

Foto: Pexels

Za podobné sumy si vraj človek užije krajšiu dovolenku v Taliansku. Kritike sa nevyhol ani Split, kde dovolenkárov nepríjemne prekvapili odpadky a potkany. Služby sú údajne pomerne slabé a ceny za ne neprimerané. Samozrejme, nie je možné vyhovieť každému. Čo sa páči jednému, môže sa inému protiviť. Napriek istým negatívam je isté, že Chorvátsko má čo ponúknuť.

