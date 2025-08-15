Z tohto sa vám zatočí hlava: Ceny za ležadlá vystrelili v tejto destinácii na 340 eur za deň, ľudia sú pobúrení

Foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Letná dovolenka
Turisti v tejto destinácii načrú poriadne hlboko do peňaženky.

Nejeden dovolenkár si rád dopraje aj nejaký ten luxusný relax. Zdá sa ale, že za luxus sa považuje už aj obyčajné ležadlo so slnečníkom. Z toho, akú za ne v Taliansku pýtajú sumu, vám ale bude do smiechu cez slzy.

Ceny poriadne narástli

Ako informuje Mail Online, čoraz viac turistov zavrhuje niektoré talianske pláže. Za prenájom ležadla tu totiž zaplatíte podobnú sumu, ako za hotelovú izbu na noc. Prieskum ukázal, že za posledné 4 roky vzrástla cena za dve ležadlá a jeden slnečník v priemere zo 180 na 210 eur za deň.

Niektoré z najkrajších pláží sú pritom súčasťou podnikov a barov, a ak ich chce človek navštíviť, nemá na výber, jednoducho musí zaplatiť. To sa ale odráža na návštevnosti pláží. Na plážach v regiónoch Kalábria a Emilia-Romagna v júni a júli klesla návštevnosť o 15 až 25 percent v porovnaní s údajmi za rok 2024.

Foto: Unsplash

Portál Independent informoval o prieskume, ktorý naznačuje, že cena za prenájom slnečníka v 213 prímorských letoviskách v Taliansku vzrástla oproti minulému letu o 5 %. Ceny ale podľa spotrebiteľskej organizácie Altroconsumo za posledné štyri roky vzrástli o približne 17 %.

340 eur za dve ležadlá a slnečník

Letovisko Alassio v ligúrskej pobrežnej oblasti malo najvyššie ceny. Za pár ležadiel tu turisti zaplatia 340 eur za deň. V oblasti Gallipoli vás vyjdú na 295 eur na deň a v Alghero stoja 240 eur. V Rimini zaplatíte 150 eur a v Lignano 154 eur na deň.

Foto: Unsplash

Prezident talianskeho združenia plážových rezortov Antonio Capacchione sa vyjadril, že rastú nielen ceny dovoleniek, ale aj životné náklady. Mnohí domáci si tak dovolenku pri mori vo vlastnej domovine už nemôžu dovoliť. Dokonca aj rodiny s dvomi príjmami majú na konci mesiaca s peniazmi problém.

Turisti nie sú ochotní míňať

Majitelia rezortov a plážových klubov čelia ostrej kritike. Podľa ľudí to s cenami prehnali a nemôžu sa čudovať, že radšej pôjdu inde. S podobným problémom sa pasuje nielen Taliansko, ale aj ďalšie dovolenkové destinácie. Niektoré populárne miesta, napríklad Malorka, turistom vyčítajú, že prispievajú ku kríze v reštauráciách a baroch tým, že si radšej jedlá a nápoje nakupujú v supermarketoch.

Foto: Unsplash

Počet turistov sa vraj na Malorke nezmenil, no už nie sú takí ochotní míňať peniaze. Miguel Carrió, miestny prezident asociácie reštaurácií turistom vyčíta, že zaplatia 300 eur za noc za štvorhviezdičkový hotel, no v baroch a reštauráciách už platiť ochotní nie sú, radšej si dajú chleba a pizzu v hotelovej izbe. Na pláž si zas zabalia niečo so sebou. Vraj ale chápe, že rodiny už nemajú len tak 3 000 eur poruke, aby si užili drahú dovolenku dosýta.

