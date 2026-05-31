V Česku sa mohlo vytvoriť tornádo: Radar zachytil nebezpečný jav, preverujú škody

Foto: X/Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Nina Malovcová
Výstrahu pred búrkami vydali krátko predtým.

Silné búrky, ktoré v nedeľu zasiahli časť Česka, mohli priniesť aj tornádo. Meteorológovia upozorňujú na pravdepodobný výskyt tohto nebezpečného javu v oblasti juhovýchodne od mesta Netolice v Juhočeskom kraji.

Na situáciu upozornil Český hydrometeorologický ústav, podľa ktorého bolo možné tornádo spozorované medzi 15:10 a 15:20. Odborníci teraz žiadajú verejnosť o pomoc pri overovaní škôd, ktoré mohol jav spôsobiť.

Tornádo mali vidieť priamo v teréne

Pravdepodobné tornádo zaznamenali členovia projektu Amatérska meteorológia Česko Dominik Erban, Jan Džugan a Luboš Opalecký. Jav mali vidieť priamo v teréne v oblasti juhovýchodne od Netolíc.

Podozrenie následne potvrdil aj mobilný radar spoločnosti Meteopress, ktorý v rovnakom čase zachytil výraznú prízemnú rotáciu. Tá býva jedným z hlavných znakov tornáda. Meteorológovia preto vyzvali ľudí, aby hlásili prípadné škody v oblasti od obce Babice smerom na juhovýchod až po obec Čakov. Môže ísť o vyvrátené stromy, polámané konáre či poškodené budovy.

Výstraha prišla ešte pred búrkou

Český hydrometeorologický ústav zároveň uviedol, že približne 10 minút pred možným výskytom tornáda vydala regionálna pobočka v Českých Budějoviciach výstrahu pred veľmi silnými búrkami. Odborníci zatiaľ nevedia potvrdiť presnú polohu ani intenzitu javu. Ak sa však výskyt tornáda definitívne potvrdí, podľa meteorológov malo ísť skôr o slabšie tornádo.

