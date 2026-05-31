V Česku sa mohlo vytvoriť tornádo: Radar zachytil nebezpečný jav, preverujú škody

Silné búrky, ktoré v nedeľu zasiahli časť Česka, mohli priniesť aj tornádo. Meteorológovia upozorňujú na pravdepodobný výskyt tohto nebezpečného javu v oblasti juhovýchodne od mesta Netolice v Juhočeskom kraji.
Na situáciu upozornil Český hydrometeorologický ústav, podľa ktorého bolo možné tornádo spozorované medzi 15:10 a 15:20. Odborníci teraz žiadajú verejnosť o pomoc pri overovaní škôd, ktoré mohol jav spôsobiť.
Tornádo mali vidieť priamo v teréne
Pravdepodobné tornádo zaznamenali členovia projektu Amatérska meteorológia Česko Dominik Erban, Jan Džugan a Luboš Opalecký. Jav mali vidieť priamo v teréne v oblasti juhovýchodne od Netolíc.
❗Možné tornádo na Netolicku. Prosíme o sdílení a pomoc s verifikací jevu.
🌪Mezi 15:10 – 15:20 bylo kolegy z @amatermeteocz Dominikem Erbanem, Janem Džuganem a Lubošem Opaleckým spatřeno v terénu pravděpodobné tornádo v oblasti JV od Netolic v Jihočeském kraji (níže foto od… pic.twitter.com/bRv3aLsIPX
— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 31, 2026
Podozrenie následne potvrdil aj mobilný radar spoločnosti Meteopress, ktorý v rovnakom čase zachytil výraznú prízemnú rotáciu. Tá býva jedným z hlavných znakov tornáda. Meteorológovia preto vyzvali ľudí, aby hlásili prípadné škody v oblasti od obce Babice smerom na juhovýchod až po obec Čakov. Môže ísť o vyvrátené stromy, polámané konáre či poškodené budovy.
Výstraha prišla ešte pred búrkou
Český hydrometeorologický ústav zároveň uviedol, že približne 10 minút pred možným výskytom tornáda vydala regionálna pobočka v Českých Budějoviciach výstrahu pred veľmi silnými búrkami. Odborníci zatiaľ nevedia potvrdiť presnú polohu ani intenzitu javu. Ak sa však výskyt tornáda definitívne potvrdí, podľa meteorológov malo ísť skôr o slabšie tornádo.
