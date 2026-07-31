Úrady nariadili evakuáciu predmestia Atén. Grécko bojuje s požiarmi

Atény v Grécku

Ilustračná foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
TASR
Hasenie požiarov je náročné, komplikuje ho silný vietor.

Z Atén prichádzajú smutné správy. Rok čo rok Európu sužujú počas leta požiare a ani toto nie je výnimkou. Grécka civilná ochrana nariadila čiastočnú evakuáciu aténskeho predmestia. Na hasení požiara zasahuje množstvo hasičov. Požiare hlásia aj na ostrove Kréta. Ich hasenie komplikuje vietor. 

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Grécka civilná ochrana v piatok pre šíriaci sa lesný požiar nariadila čiastočnú evakuáciu aténskeho predmestia Haidari, ktoré leží asi 11 kilometrov západne od centra gréckej metropoly. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Noviny Kathimerini uviedli, že požiar vypukol krátko po 16.00 h miestneho času (15.00 h SELČ) v zalesnenej oblasti Aspropyrgos a do jeho hasenia už nasadili veľké množstvo hasičov.

Hasiči na ostrove Kréta
Požiar na ostrove Kréta, foto: TASR/AP

Požiare sužujú aj ďalšie časti Grécka

Požiare sa šíria aj v ďalších oblastiach Grécka. Najviac kritická je situácia asi 60 kilometrov severozápadne od Atén v oblasti Agios Vasilios, kde museli byť stovky ľudí prevezené do bezpečia loďou, pretože ich príbytky obklopili plamene.

Ďalší veľký požiar zúri na polostrove Peloponéz v blízkosti Porto Heli. Úrady preventívne nariadili evakuáciu viacerých dedín v tejto oblasti, informovala grécka televízna stanica ERT. Preventívne evakuovali aj archeologické nálezisko Mykény, zapísané na zozname UNESCO, a neďalekú starovekú svätyňu Heraion z Argu.

Silný vietor sťažuje hasenie zo vzduchu, uviedol hasičský zbor, a hasičské lietadlá a vrtuľníky lietajú len v obmedzenom rozsahu.

Boj s požiarmi na Kréte rovnako komplikuje silný vietor

Na ostrove Kréta v Stredozemnom mori sťažuje hasenie silný vietor, miestami až orkán, ktorý neustále rozdúchava nové ohniská. Záchranné zložky dúfajú v upokojenie poveternostnej situácie. „Až potom bude možné na Kréte opäť bezpečne nasadiť hasiace lietadlá,“ uviedol hovorca hasičského zboru pre grécky rozhlas ERT.

Požiar na ostrove Kréta
Požiar na Kréte, foto: TASR/AP

Meteorológovia očakávajú, že vietor by mal v priebehu večera výrazne utíchnuť. Aj členitá krajina Kréty, charakteristická hlbokými roklinami, však sťažuje zasahovanie pozemných hasičských tímov, čo tamojší hasičský zbor opakovane zdôrazňuje.

Dovolenkári opustili oblasť kvôli zadymeniu ovzdušia

Do obľúbeného dovolenkového strediska Agia Galini sa už podľa úradov vrátilo množstvo dovolenkárov. Približne 8000 ľudí opustilo túto oblasť v uplynulých dňoch pre silné zadymenie ovzdušia alebo ich evakuovali v rámci preventívnych opatrení.

Správy o požiaroch prišli aj zo Španielska

Vo štvrtok večer sa objavila správa o novom lesnom požiari na západe Španielska neďaleko hraníc s Portugalskom, ktorý spálil v priebehu 24 hodín 11-tisíc hektárov územia a vyžiadal si evakuáciu približne 800 osôb, oznámil vo štvrtok miestny predstaviteľ.

Starosta dediny Fermoselle, kde v stredu vypukol požiar, uviedol, že obec zažívala „peklo“ a bojovala s „tunelom plameňov“. K požiaru došlo len niekoľko dní po rozsiahlych lesných požiaroch západne od Madridu.

Záchranné zložky provincie Kastília a León uviedli, že z oblasti zasiahnutej novým požiarom bolo evakuovaných 800 ľudí. Na boj s požiarom 2. stupňa úrady nasadili španielsku Vojenskú pohotovostnú jednotku (UME), keďže táto kategorizácia vyžaduje dodatočnú podporu ústrednej vlády.

Vysokopostavený predstaviteľ hasičského zboru v regionálnej vláde Kastílie a Leónu uviedol, že oheň sa šíri roklinou a hrozí, že zasiahne ďalšiu dedinu. „Naše úsilie sústredíme na to, aby sme tomu zabránili,“ povedal novinárom.

V regióne Kastília a León boli aktívne aj ďalšie dva požiare 2. stupňa – vo Val de la Loba a San Cipriano del Condado.

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