Muž chcel peknú fotku, no prišiel príliš blízko: Stačili sekundy, do ruky ho uhryzla vretenica

Nina Malovcová
Fotka ho mohla stáť zdravie.

Chcel si urobiť detailnú fotku vretenice severnej, namiesto toho skončil na internom oddelení. Muž z českého Krnova doplatil na riskantné približovanie sa k hadovi, ktorého si všimol na chodníku neďaleko česko-poľských hraníc.

Na prípad upozornila Moravskoslezská nemocnice Krnov, podľa ktorej 37-ročný fotograf narazil na vretenicu severnú v oblasti na okraji obytnej zástavby. Keďže had pokojne liezol po chodníku, rozhodol sa ho odfotografovať.

Ako neskôr opísali zdravotníci, muž sa pri snahe získať čo najlepší detail neustále približoval bližšie a bližšie. V jednom momente už bol tak blízko, že vretenica severná zaútočila a uhryzla ho do ľavej ruky.

Skončil na internom oddelení

Po incidente neváhal a okamžite zamieril do nemocnice. Lekári ho najprv ošetrili na pohotovosti, potom si ho nechali na internom oddelení na pozorovanie. Podľa primára oddelenia bol muž síce stabilizovaný a bez vážnej reakcie organizmu, no okolo miesta uhryznutia sa začal šíriť opuch, ktorý postupne zasiahol celú ruku aj predlaktie.

Jeho stav konzultovali aj s toxikológom. Protijed napokon nepotreboval a po približne 24 hodinách ho prepustili domov.

Lekári varujú pred riskantným správaním

Nemocnica upozorňuje, že podobné situácie ľudia často podceňujú. Zmija obyčajná síce väčšinou neohrozuje život zdravého dospelého človeka, no jej jed môže spôsobiť nepríjemné komplikácie. Rizikový je najmä pre seniorov, malé deti, alergikov alebo chronicky chorých ľudí.

Po uštipnutí sa môže objaviť nevoľnosť, vracanie, potenie, zvýšená teplota, bolesti brucha či hnačka. V závažnejších prípadoch môže dôjsť aj k poklesu tlaku, problémom s obehovým systémom alebo strate vedomia. Odborníci preto varujú, aby sa ľudia hady nesnažili chytať ani fotografovať z bezprostrednej blízkosti. Zmija podľa nich väčšinou útočí až vo chvíli, keď sa cíti zahnaná alebo nemá kam uniknúť.

