Hrozí medzinárodná hanba: Kmec a Radačovský nesmú byť veľvyslancami, podľa Remišovej to môže zastaviť prezident

Opozícia nesúhlasí s tým, aby Peter Kmec (Hlas-SD) a poslanec za Slovenskú národnú stranu (SNS) Miroslav Radačovský reprezentovali Slovensko ako veľvyslanci.
Prezidenta Petra Pellegriniho žiadajú, aby zasiahol. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala Pellegriniho, aby zabránil medzinárodnej hanbe a nepodpísal vyslanie Kmeca a Radačovského na posty veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. „Slovenská diplomacia nemôže byť odkladisko pre neschopných politikov a trafika za stranícke výmeny. Ak má prezident ešte posledné zvyšky zodpovednosti za obraz Slovenska v zahraničí, musí povedať jasné nie,“ zdôraznila Remišová.
Výsmech občanom
Poslankyňa pripomenula, že Kmec musel skončiť vo funkcii podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku po škandále s pochybným rozdeľovaním dotácií na výskum a vývoj. „Milióny eur pridelil firmám blízkym Hlasu. Jeho ďalšia kauza tzv. Slayáda nebola drobná administratívna chyba, ale obrovské zlyhanie pri narábaní s verejnými peniazmi. A dnes má byť človek, ktorého premiér musel vyhodiť z vlády pre pochybnosti vo verejných financiách, odmenený ambasádou v Ríme?“ dodala Remišová, podľa ktorej ide o výsmech občanom.
Poslankyňa informovala, že na stredajšie rokovanie európskeho výboru dostali víziu pre veľvyslanectvo v Taliansku, ktorú pripravil Kmec. Materiál je však podľa slov Remišovej diletantský. „Je nehorázne, že na Slovensku Peter Kmec vyrobil kauzy za desiatky miliónov eur a Fico s Pellegrinim mu za odmenu dávajú teplé miesto v Ríme. Takto funguje vyvodzovanie zodpovednosti. Čím väčšia kauza, tým teplejší flek,” dodala Remišová.
Rovnako kritická je poslankyňa aj k Radačovskému, ktorý má ísť na Cyprus. Jeho nominácia má podľa nej jasný politický rozmer. „Jeho odchod z parlamentu môže otvoriť miesto náhradníkovi lojálnemu SNS. Tu nejde o záujem Slovenska. Tu ide o obchod koaličných strán. Jedného treba odpratať na veľvyslanectvo, aby do parlamentu mohol nastúpiť lojálnejší poslanec. Druhého treba odmeniť po škandále. Takto Ficova koalícia chápe štát – ako sklad funkcií, trafík a výmenných lístkov,“ vyhlásila Remišová s tým, že ak Radačovský pôjde na Cyprus, do parlamentu sa dostane podpredseda SNS a primátor Holíča Zdenko Čambal.
Remišová hovorí o škandále. „Podľa medializovaných zistení ide o politika, okolo ktorého sa roky kopia vážne otázniky – miliónové obchody mesta s firmami jeho brata, luxusné auto za približne 147-tisíc eur od firmy napojenej na jeho rodinu, pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie, zákazky bez súťaže a tajená dohoda mesta pri kauze bývalého mestského majetku,“ vymenovala Remišová.
Zdôraznila, že prezident sa nesmie tváriť, že sa ho to netýka, pretože ak podpíše tieto nominácie, bude spoluzodpovedný za degradáciu diplomacie aj Národnej rady SR.
