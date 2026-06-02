Hrozí medzinárodná hanba: Kmec a Radačovský nesmú byť veľvyslancami, podľa Remišovej to môže zastaviť prezident

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
SITA
Poslankyňa pripomenula, že Kmec musel skončiť vo funkcii podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku po škandále s pochybným rozdeľovaním dotácií na výskum a vývoj.

Opozícia nesúhlasí s tým, aby Peter Kmec (Hlas-SD) a poslanec za Slovenskú národnú stranu (SNS) Miroslav Radačovský reprezentovali Slovensko ako veľvyslanci.

Prezidenta Petra Pellegriniho žiadajú, aby zasiahol. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala Pellegriniho, aby zabránil medzinárodnej hanbe a nepodpísal vyslanie Kmeca a Radačovského na posty veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. „Slovenská diplomacia nemôže byť odkladisko pre neschopných politikov a trafika za stranícke výmeny. Ak má prezident ešte posledné zvyšky zodpovednosti za obraz Slovenska v zahraničí, musí povedať jasné nie,“ zdôraznila Remišová.

Výsmech občanom

Poslankyňa pripomenula, že Kmec musel skončiť vo funkcii podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku po škandále s pochybným rozdeľovaním dotácií na výskum a vývoj. „Milióny eur pridelil firmám blízkym Hlasu. Jeho ďalšia kauza tzv. Slayáda nebola drobná administratívna chyba, ale obrovské zlyhanie pri narábaní s verejnými peniazmi. A dnes má byť človek, ktorého premiér musel vyhodiť z vlády pre pochybnosti vo verejných financiách, odmenený ambasádou v Ríme?“ dodala Remišová, podľa ktorej ide o výsmech občanom.

Poslankyňa Veronika Remišová, Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Poslankyňa informovala, že na stredajšie rokovanie európskeho výboru dostali víziu pre veľvyslanectvo v Taliansku, ktorú pripravil Kmec. Materiál je však podľa slov Remišovej diletantský. „Je nehorázne, že na Slovensku Peter Kmec vyrobil kauzy za desiatky miliónov eur a Fico s Pellegrinim mu za odmenu dávajú teplé miesto v Ríme. Takto funguje vyvodzovanie zodpovednosti. Čím väčšia kauza, tým teplejší flek,” dodala Remišová.

Rovnako kritická je poslankyňa aj k Radačovskému, ktorý má ísť na Cyprus. Jeho nominácia má podľa nej jasný politický rozmer. „Jeho odchod z parlamentu môže otvoriť miesto náhradníkovi lojálnemu SNS. Tu nejde o záujem Slovenska. Tu ide o obchod koaličných strán. Jedného treba odpratať na veľvyslanectvo, aby do parlamentu mohol nastúpiť lojálnejší poslanec. Druhého treba odmeniť po škandále. Takto Ficova koalícia chápe štát – ako sklad funkcií, trafík a výmenných lístkov,“ vyhlásila Remišová s tým, že ak Radačovský pôjde na Cyprus, do parlamentu sa dostane podpredseda SNS a primátor Holíča Zdenko Čambal.

Remišová hovorí o škandále. „Podľa medializovaných zistení ide o politika, okolo ktorého sa roky kopia vážne otázniky – miliónové obchody mesta s firmami jeho brata, luxusné auto za približne 147-tisíc eur od firmy napojenej na jeho rodinu, pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie, zákazky bez súťaže a tajená dohoda mesta pri kauze bývalého mestského majetku,“ vymenovala Remišová.

Zdôraznila, že prezident sa nesmie tváriť, že sa ho to netýka, pretože ak podpíše tieto nominácie, bude spoluzodpovedný za degradáciu diplomacie aj Národnej rady SR.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zamestnanci si prilepšili: Priemerná mzda dosiahla 1611 eur, pribudlo ľudí, ktorí prišli o prácu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac