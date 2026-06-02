Herec z Dunaja, k vašim službám odtajnil svoju veľkú vášeň mimo kamier: Napĺňa ho nebezpečná záľuba

Herec Filip Šebesta patrí medzi výrazné tváre obľúbeného dobového seriálu Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje postavu, ktorá si prechádza mimoriadne náročným a emocionálne vypätým obdobím. Jeho seriálový osud sa v posledných dejových líniách ocitol na hrane, kde sa dramaticky láme príbeh medzi nádejou, stratou a bojom o prežitie.
Práve tieto momenty robia z jeho linky jednu z najnapínavejších v celom seriáli. Diváci sledujú, ako sa jeho hrdina vyrovnáva s ťažkými stratami, vnútorným napätím aj situáciami, ktoré ho posúvajú až na samú hranicu psychických aj fyzických síl. Ako prezradil Filip Šebesta pre Topky, uvidí sa, čo bude ďalej s jeho postavou v seriáli.
V seriáli prežíva dramatické momenty
Seriálový Laco Koptík si prechádza náročným obdobím. Najprv prišiel o svoju milovanú Magdu a potom sa rozhodol pomstiť a uniesol manželku Waltera Klausa. Jeho postava to má riadne nahnuté. “Je to stále vo fáze balansovania na hrane života a smrti a uvidíme, ako sa to celé vyvinie,“ uviedol tajomne herec, čo s ním bude ďalej v seriáli. Ešte doteraz sú všetci v šoku z toho, čo sa stalo Magde, ktorú hrala Monika Szabó.
Prišlo to totiž ako blesk z jasného neba. “Bolo to zrazu z ničoho nič. Prišlo to neskutočne rýchlo a nečakali sme to ani my, teda ja vôbec nie, lebo jej postava prinášala pozitívny rozmer. Ale zasa na druhú stranu, keď si to uvedomíme, tá doba bohužiaľ bola taká, že si nevyberala, či je niekto dobrý, zlý. Ba práve naopak, najviac na to doplatili tí ľudia, ktorí sa snažili pomôcť utláčaným,“ poznamenal sympatický umelec.
Zvyčajne sa stáva, že niečo zlé, k čomu sa schyľuje v deji, scenáristi určitým spôsobom naznačia, no tentoraz to bolo bez výstrahy. “Ja som to už spomínal v jednom z rozhovorov, že neskutočne obdivujem tých scenáristov, že takéto niečo dokážu spraviť, pretože na slovenské pomery a čo sa týka seriálov, to nebolo až tak bežné a časté,” dodal Filip, podľa ktorého tvorcovia mali veľkú odvahu.
Snažia sa čo najdôveryhodnejšie vykresliť tú dobu a darí sa im. Hoci Monika už nepôsobí v seriáli, občas sú obaja v kontakte. “Pracovalo sa s ňou priam úžasne, je to veľká škoda. Ona sama z toho bola smutná, pretože v Dunaji sme skvelý tím a vládne tam fantastická atmosféra,“ vyšiel s pravdou von.
