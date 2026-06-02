Uvoľnili pravidlá pre podnikateľov: Nebudú musieť odvádzať mikroodvod, pozrite si sumy aj prehľad

Lucia Mužlová
TASR
Zmena bude účinná od 1. júla 2026.

Odvodová záťaž nízkopríjmových samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) sa zníži. Tí, ktorí nepodávajú daňové priznanie, nebudú po novom musieť odvádzať tzv. mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie verejných financií. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila. Zmena bude účinná od 1. júla 2026.

Návrh predložili koaliční poslanci Roman Michelko, Dagmar Kramplová (obaja SNS), Jozef Cech, Paula Puškárová a Zdenka Mačicová (všetci Hlas-SD). Mikroodvod v tomto roku predstavuje 131,34 eura.

Povinnosť daňového priznania ostáva

Pre vznik povinného poistenia SZČO sa má zaviesť príjmová hranica, tzv. príjmový test. Podľa neho povinnosť platiť poistné vznikne len tým, ktorých príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za kalendárny rok presiahne 10,5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Novela zachováva hranicu príjmu pre vznik povinnosti podať daňové priznanie aj pre posudzovanie odvodovej povinnosti, pre zdaňovacie obdobie 2025 je to suma 2876,90 eura.

Novela zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2026 zaviedla nový mechanizmus vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO. V období povinného poistenia je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu určeného zo základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najmenej z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu, alebo z osobitného vymeriavacieho základu vo výške 26 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov na účely mikroodvodu.

„Takto koncipovaná právna úprava má za dôsledok vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie aj u tých SZČO, ktoré síce sú oprávnené na podnikanie a vykonávanie inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale nedosahujú z nej žiadny alebo dosahujú tak nízky príjem, že po zaplatení poistného na sociálne poistenie je výkon tejto činnosti neefektívny,“ uvádza dôvodová správa.

Meniť sa budú aj výbory

Kľúčové prvky úpravy účinnej od 1. januára 2026 zostávajú naďalej zachované. Povinné poistenie SZČO vzniká od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je SZČO oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Tiež zostáva zachované pravidlo 60 mesiacov, teda ak od zániku posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti uplynulo viac ako 60 mesiacov, fyzická osoba sa považuje za novú SZČO s nárokom na päťmesačné „odvodové prázdniny“. Ak uplynul kratší čas, povinné poistenie vzniká od opätovného nadobudnutia postavenia SZČO.

Nový mechanizmus vzniku povinného poistenia sa rovnako uplatňuje aj na SZČO, ktorá podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, na výkon ktorej sa nevyžaduje oprávnenie alebo postup podľa osobitného predpisu.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorý bude účinný od 1. januára 2027. Jeho cieľom je vytvoriť legislatívny rámec na recipročné elektronické zdieľanie údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú potrebné na výkon lekárskej posudkovej činnosti.

Parlament naopak neschválil pozmeňujúci návrh, ktorý predložila opozičná poslankyňa Darina Luščíková (PS). Jej cieľom bolo nahradiť hranicu príjmu pre platenie mikroodvodu živnostníkom z 10,5-násobku životného minima na 26 % všeobecného vymeriavacieho základu. Išlo by tak podľa nej o nastavenie tejto hranice systémovo a prostredníctvom mechanizmu, ktorý sa v zákone už používa.

