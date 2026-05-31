Už o pár dní sa okúpete v slovenskom „mori“: Cena vstupného sa nezmenila, finišujú drobné opravy

V rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda v Rimavskej Sobote v tomto období opravujú náter nového bazéna s vlnobitím, z ktorého sa vlani pár týždňov po sprevádzkovaní odlupovala farba. Tohtoročnú letnú sezónu na Kurinci plánujú otvoriť 13. júna. Pre TASR to uviedol primátor mesta Jozef Šimko.
„S prípravami na letnú sezónu sme začali už v apríli. Presunuli sme pracovníkov, ktorí boli na plavárni a na zimnom štadióne, dávajú po zime do poriadku celý areál,“ skonštatoval primátor.
Na Kurinci v týchto dňoch opravujú aj bazén s vlnobitím, z ktorého sa vlani pár týždňov po otvorení začala na niektorých miestach odlupovať farba. Práce realizuje firma, ktorá mala výstavbu bazéna na starosti. „Do konca budúceho týždňa to bude v poriadku a napustíme vodu,“ doplnil Šimko.
Okrem termálnej vody a toboganov tu totiž minulý rok vyrástol nový bazén s vlnobitím s rozmermi 70 × 60 metrov, ktorý médiá označujú ako „slovenské more“.
Nový bazén zaujme nielen veľkosťou, ale aj špeciálnou technológiou vlnobitia. Až osem rôznych druhov vĺn dodáva kúpalisku jedinečnú atmosféru — najväčšie z nich dokážu vytvoriť až metrové vlny.
Návštevníci s Kartou Soboťana zaplatia za vstup 8 eur. Pre ostatných je vstupné 10 eur. Deti do 3 rokov majú vstup zadarmo. Deti od 3 do 15 rokov zaplatia 6 eur, ak prídu v sprievode rodiča, ktorý vlastní Kartu Soboťana.
Cena vstupného sa nezmenila
V rekreačnej oblasti nebudú návštevníkov tento rok čakať žiadne nové atrakcie či služby, meniť sa v porovnaní s vlaňajškom nebude ani výška vstupného. S výstavbou nových bufetov, ktoré chcela samospráva pôvodne sprevádzkovať do tohto leta, plánujú začať na jeseň.
Rekreačná oblasť Kurinec-Zelená voda ponúka návštevníkom možnosť kúpania sa vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s geotermálnou vodou. Pre deti je k dispozícii detský bazén či tobogany, vlani v areáli pribudol i nový bazén s vlnobitím. Súčasťou rekreačnej oblasti, ktorú prevádzkujú mestské technické služby, je aj kempingový a športový areál. Rimavskosobotské kúpalisko počas vlaňajšieho leta prilákalo približne 77 600 návštevníkov.
