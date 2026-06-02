Po náhlom rozhodnutí ostalo bez práce 600 Slovákov. Opustený závod teraz dostane druhý dych

Martin Cucík
Na Slovensku vzniknú nové pracovné miesta, posilní sa náš automobilový priemysel.

Areál, ktorý po odchode obuvníckej spoločnosti Ecco zostal nevyužitý, čaká nové využitie. Do priestorov bývalej fabriky v Martine vstupuje spoločnosť Wia Slovakia zo skupiny Hyundai, ktorá tam plánuje rozšíriť výrobu komponentov pre automobilový priemysel. Investícia za viac ako 13 miliónov eur by mala priniesť približne 150 pracovných miest.

Firma svoje zámery predstavila v dokumentácii predloženej v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Výroba by sa mala rozbehnúť po úpravách existujúcich objektov a inštalácii nových technológií, s ktorými chce spoločnosť začať už v auguste. Informoval o tom portál Index.

Investícia v miliónoch a nové pracovné miesta

Celkové náklady projektu odhaduje Wia Slovakia na 13,1 milióna eur. Približne jeden milión eur má smerovať do stavebných úprav budov, zvyšná časť rozpočtu bude použitá na technologické vybavenie. Do roku 2027 chce spoločnosť vytvoriť približne 150 pracovných miest.

Hoci nová výroba nenahradí všetky pracovné pozície, ktoré zanikli po odchode spoločnosti Ecco, podľa investora môže aspoň čiastočne zmierniť dôsledky straty približne 600 pracovných miest v regióne. Ako sme informovali, dánsky výrobca obuvi skončil s výrobou v máji minulého roka. Firma svoje rozhodnutie odôvodnila celosvetovým obchodným a ekonomickým vývojom, pre ktorý sa rozhodla zmeniť rozloženie svojich výrobných kapacít tak, aby zodpovedali potrebám trhu.

Výrobný závod v Martine spustil svoju činnosť už v roku 1998. Zameriaval sa na produkciu formálnej aj voľnočasovej obuvi a počas svojho fungovania vyexpedoval viac než 50 miliónov párov topánok na rôzne svetové trhy.

Spustenie už toto leto

Projekt zahŕňa inštaláciu montážnych liniek do existujúcich hál, vytvorenie cca 150 nových pracovných miest a vybudovanie technologického centra. Výroba má byť spustená v auguste 2026.

Nová prevádzka bude zameraná najmä na montáž automobilových komponentov, konkrétne hnacích hriadeľov s homokinetickým kĺbom a chladiacich modulov pre vozidlá značiek Mercedes-Benz, Hyundai, Kia a Volvo, ako aj na súvisiaci vývoj a technologické centrum. Výroba bude prebiehať v existujúcich halách bez výrazného rozširovania areálu, pričom sa využije už vybudovaná infraštruktúra.

Z pohľadu životného prostredia sa projekt posudzuje v rámci zisťovacieho konania podľa zákona EIA, pričom sa hodnotia možné vplyvy na ovzdušie, hluk, vodu, pôdu a obyvateľstvo. Spoločnosti sa pravdepodobne podarí spustiť výrobu, keďže dokument konštatuje, že ide o lokalitu určenú pre priemyselnú výrobu v územnom pláne a očakávané vplyvy sú prevažne mierne až zanedbateľné, keďže sa využíva už existujúci priemyselný areál bez záberu novej pôdy či chránených území.

