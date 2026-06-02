Stále nemáme radary ani kamery: Eštokovo ministerstvo pritom sľubovalo nový systém pokút už tento mesiac

Nina Malovcová
Štát sľuboval revolúciu na slovenských cestách. Automatický systém radarov a inteligentných kamier mal už tento mesiac začať pokutovať vodičov bez zásahu policajtov. Projekt sa však opäť zasekol a technológia stále nie je ani nakúpená.

Na situáciu upozornil portál Aktuality. Ako sme vás už informovali, nový systém mal fungovať pomocou viac ako 200 radarov, desiatok inteligentných kamier a zariadení na úsekové meranie rýchlosti.

Priestupky vodičov mali byť automaticky zaznamenané, vyhodnotené a pokuty mali prichádzať priamo domov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte minulý rok tvrdil, že Slovensko projekt stihne načas. Ani dnes však ministerstvo stále nemá dodávateľa techniky a montáž zariadení sa nezačala.

Spor sa točí okolo verejného obstarávania

Rezort vnútra tvrdí, že problém spôsobilo zdĺhavé posudzovanie súťaže zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Samotný úrad však argumentuje tým, že od ministerstva žiadal doplňujúce vysvetlenia a stále vyhodnocuje rozsiahle podklady.

Projekt pritom tlačí čas. Na splnenie míľnika je naviazaných približne 30 miliónov eur z plánu obnovy. Ministerstvo napriek problémom tvrdí, že systém bude možné spustiť aj bez kompletného počtu radarov a kamier. Podľa ministra je technické riešenie pripravené a zariadenia sa budú dopĺňať postupne.

Zatiaľ však nie je známe, kedy presne systém začne fungovať ani či Európska komisia uzná takýto postup ako splnenie podmienok na vyplatenie financií.

Redakcia interez sa s otázkami obrátila aj na ministerstvo vnútra. Zaujímalo nás najmä to, kedy presne má byť systém spustený, v akom stave je verejné obstarávanie a či Slovensku hrozí strata financií z plánu obnovy.

