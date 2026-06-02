Kuriózny prípad: Upratovačka v hoteli vyhodila hosťovi tašku: Mal v nej viac ako 8-tisíc eur

Foto: X/Policie ČR

Lucia Mužlová
Našťastie, všetko dobre skončilo.

Hosť mal šťastie v nešťastí, no to, čo zažil, sa len tak nevidí. Prípad sa stal v hoteli v Českom Krumlove. Práve tu sa ubytoval muž z Ázie, ktorý po svojom odjazde začal hľadať tašku. A nebola to taška obyčajná, bolo v nej viac ako 8-tisíc eur.

Na prípad upozornili Novinky s tým, že pátracia akcia mala kuriózne vysvetlenie. Do hotelovej izby po skončení pobytu prišla upratovačka, ktorá omylom do posteľnej bielizne zabalila aj spomínanú tašku s peniazmi. Bielizeň nakoniec vyhodila do zberného koša.

Okamžite sa začalo hovoriť o krádeži. Prípad však objasnili kamerové záznamy, ktoré ukázali, čo presne sa stalo. Zamestnanci totiž mali podozrenie, že taška môže byť práve v zbernom koši na posteľnú bielizeň. A tam sa neskôr naozaj našla, z peňazí nechýbalo nič.

Peniaze sa vrátili majiteľovi

„Okrem klienta a oprávneného personálu do izby nikto nevošiel. Izba bola v čase príjazdu policajnej hliadky už uprataná a pripravená pre nových hostí. Policajti tak nadobudli podozrenie, že sa taška mohla nechcene upratať spolu s bielizňou, čo sa hneď aj potvrdilo,“ komentoval na záver situáciu hovorca českej polície Miroslav Šupík.

Peniaze nakoniec uskladnili v hotelovom trezore, kým si ich majiteľ neprišiel vyzdvihnúť.

