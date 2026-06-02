Adriana Kneissl prezradila to, na čo sa mnohí pýtajú: Zverejnila váhu a spustila lavínu reakcií

V dnešnej dobe sociálnych sietí sme zvyknutí vídať fotografie „pred a po“, ktoré často vytvárajú dojem, že výrazná premena sa dá dosiahnuť v priebehu niekoľkých dní či týždňov. Realita je však vo väčšine prípadov úplne iná. Za každým úspechom stojí disciplína, trpezlivosť a ochota vytrvať aj v momentoch, keď sa výsledky ešte neukazujú.
Práve preto mnohých ľudí inšpirujú osobnosti, ktoré otvorene hovoria nielen o svojich úspechoch, ale aj o procese, ktorý k nim viedol. Jednou z nich je aj Adriana Kneissl, ktorá sa už dlhší čas delí so svojimi fanúšikmi o svoju cestu za zdravším životným štýlom a lepšou kondíciou. Jej premena neunikla pozornosti verejnosti a mnohí sa neustále pýtajú na chudnutie, jedálniček, no tiež aj na jej hmotnosť.
Hovorí o zmene ako o dlhodobej ceste
Bývalá moderátorka Telerána sa rozhodla zareagovať na zvedavosť svojich fanúšikov a zverejnila ďalší príspevok, v ktorom otvorene prehovorila o svojich výsledkoch. Nechýbali ani zábery, na ktorých je vidieť, ako sa jej postava zmenila, a taktiež úprimný odkaz o tom, ako sa jej podarilo dosiahnuť súčasnú formu.
“Nie za týždeň, ani nie za mesiac. Ale s @schudni_navzdy_bez_diet1 to jednoducho ide takto. Iba kroky a strava. Kto tvrdí, že sa to nedá, to len neskúsil. Alebo prestal skôr, ako sa ukázali prvé výsledky. Nepresviedčam, iba ukazujem, že sa to dá,” napísala Adriana, ktorá nechce nikoho poučovať. Už od začiatku zdôrazňuje, že každému môže vyhovovať niečo iné.
Z jej videí a príspevkov je cítiť, že nikoho do ničoho nenúti, no zároveň chce inšpirovať ostatných k vytúženej zmene. Nech už ide o chudnutie alebo niečo iné, podľa nej je v živote dôležitá jedna vec. “Každý sme iný, každému funguje niečo iné, nie každý to chce. A je to úplne v poriadku. Hlavne nech sme zdraví, máme pri sebe ľudí, čo ľúbime a oni ľúbia nás,” dodala na Instagrame.
