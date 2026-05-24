Zabudnite na Chorvátsko: Iná krajina môže podľa Slovákov stáť za to

Riviéra sa tiahne pozdĺž juhozápadného pobrežia Turecka. Meria takmer tisíc kilometrov a dokáže uspokojiť chute takmer každého cestovateľa.
Ako píše MailOnline, Tureckej riviére rozhodne neprischla prezývka Krajina svetla náhodou. Slnko tu totiž svieti až 300 dní v roku.
Turecká riviéra láka všetky typy dovolenkárov
Rodinám, ktoré sa pozerajú po dovolenke, ponúka riviéra sieť prémiových rezortov, luxusné kúpele aj množstvo zábavných zariadení. Tých, ktorých viac láka pokoj a ticho, zas môžu osloviť butikové hotely či glampingové miesta roztrúsené na svahoch hôr alebo s výhľadom na azúrové more. Nájdete tu takmer všetko: od zrubových chát až po plážové domčeky len pár metrov od mora.
Keďže ide o región, ktorý bol domovom mnohých starovekých civilizácií, poteší aj nadšencov histórie. Miestni odporúčajú vyraziť napríklad do prímorského mesta Alanya či do starobylých lokalít, akými sú starogrécka Patara či Demre (Myra).
Región je známy aj širokými možnosťami plavby. Prenajať si tu môžete tradičnú drevenú plachetnicu, ale aj modernú jachtu. Vo vnútrozemí sa oplatí prejsť aspoň časť známej diaľkovej turistickej trasy, ktorá je známa ako Lýkijská cesta.
Na svoje si prídu potápači v oblasti Kaş, zatiaľ čo milovníkov mestského života osloví Antalya. A podľa MailOnline stojí za návštevu aj pobrežná dedinka Kaleköy, ktorá je jedným z „najlepšie strážených tajomstiev“ riviéry.
