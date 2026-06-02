Trump brutálne vynadal Netanjahuovi: Keby nebolo mňa, sedel by si vo väzení, kričal. Označil ho za šialenca

Americký prezident Donald Trump v pondelok v ostrom telefonáte kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre eskaláciu izraelských operácií v Libanone, uviedli pre americký spravodajský portál Axios dvaja vládni predstavitelia a ďalší zdroj oboznámený s obsahom rozhovoru.
Incident sa odohral potom, ako Irán pohrozil prerušením rokovaní s USA pre izraelské kroky v Libanone, informuje portál.Podľa dvoch zdrojov Trump Netanjahua označil za „šialeného“ a obvinil ho z nevďačnosti. Zároveň zastavil izraelský plán útoku na Bejrút. Jeden z amerických predstaviteľov uviedol, že Trump premiérovi povedal, že bombardovanie libanonskej metropoly by Izrael ešte viac izolovalo na medzinárodnej scéne.
Dva zdroje tiež tvrdia, že Trump počas rozhovoru pripomenul Netanjahuovi svoju podporu počas jeho korupčného procesu. „Si, ku*va, šialený. Bol by si vo väzení, keby nebolo mňa. Zachraňujem ti krk. Všetci ťa teraz nenávidia. Všetci pre toto nenávidia Izrael,“ zhrnul obsah telefonátu jeden z nemenovaných predstaviteľov.
Ďalší pre Axios povedal, že Trump bol „rozzúrený“ a v jednom momente na Netanjahua zakričal: „Čo to, ku*va, robíš?“ Hoci obaja lídri mali v minulosti viacero napätých rozhovorov, naďalej úzko spolupracovali v otázkach Iránu a aj ďalších témach. Podľa jedného z predstaviteľov išlo o jeden z najhorších telefonátov od Netanjahuovho návratu do úradu.
Trumpova reakcia podľa zdrojov súvisela s tým, že izraelská eskalácia v Libanone ohrozuje jeho rokovania s Iránom. Netanjahu po telefonáte vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Trumpovi zopakoval izraelský postoj: ak Hizballáh neprestane útočiť na Izrael, izraelská armáda zasiahne ciele v Bejrúte, pričom operácie na juhu Libanonu budú pokračovať. „Náš postoj ostáva rovnaký,“ uviedol vo vyhlásení.
