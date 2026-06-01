Šanca na hypotéku sa zvýši: NBS mení pravidlá, mladí Slováci budú môcť zobrať úver vo výške 90 %

Lucia Mužlová
TASR
Menia sa pravidlá pri úveroch.

Národná banka Slovenska (NBS) zavedie rozdielne limity pre možnosť financovania nehnuteľností cez hypotéky. V súčasnosti je ukazovateľ sumy úveru k hodnote nehnuteľností (LTV) nastavený plošne na maximálne 80 %, s možnosťou výnimiek pre 20 % hypoték.

Po novom bude limit zvýšený na 90 % na kúpu prvej nehnuteľnosti pre mladých do 35 rokov, naopak sa sprísni na 70 % pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti. Informovali o tom v pondelok predstavitelia NBS. Kombinácia uvoľnenia limitu pre mladých so sprísnením pri viacerých nehnuteľnostiach nastavuje podľa nich lepšie motivácie pre hypotekárny trh a je rizikovo neutrálna.

Demografický vývoj je nepriaznivý

Centrálna banka sa podľa člena bankovej rady a výkonného riaditeľa úseku dohľadu a finančnej stability NBS Vladimíra Dvořáčka veľmi podrobne pozrela na trh bývania aj na základe nových dostupných dát z katastra nehnuteľností. „Ukázalo sa, že hoci nové byty pribúdajú rýchlejšie a demografický vývoj bude nepriaznivý v budúcom období, toto stále neprispeje k tomu, aby sa zlepšila dostupnosť bývania, a to hlavne pre mladých. Tieto dáta nám pomohli zistiť, že tu veľmi dôležitú úlohu zohráva investičný dopyt,“ priblížil.

Hypotéka na nehnuteľnosť
Ilustračná foto: Pexels

Čoraz väčšiu časť nehnuteľností na Slovensku totiž podľa analýzy NBS kupujú ľudia ako ďalšiu nehnuteľnosť. V roku 2025 viac ako polovicu bytov na úver kúpili ľudia, ktorí vlastnili už aspoň jednu nehnuteľnosť a 16 % dokonca kúpilo svoju tretiu a ďalšiu nehnuteľnosť. Tento investičný dopyt podľa NBS spôsobuje väčšie výkyvy cien a zároveň môže zhoršovať dostupnosť bývania hlavne pre mladých ľudí.

Z týchto dôvod bude podľa centrálnej banky prospešná úprava limitu LTV. „Pre mladých ľudí vidíme priestor na miernejšie podmienky a myslíme si, že obmedzenie rizikovejšieho typu dopytu by pomohlo dostať sa mladým ľuďom k svojim nehnuteľnostiam o trochu jednoduchšie. A súčasne sa domnievame, že týmto aj zmiernime isté riziká, ktoré súvisia s finančnou stabilitou,“ zhodnotil Dvořáček

Zmeny prediskutujú s bankami

Riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák avizoval, že o niekoľko dní začne medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto návrhu. „Radi by sme, keby táto úprava platila od 1. októbra, ale samozrejme, budeme s bankami diskutovať. V prípade, že budú potrebovať väčší čas na prípravu, tak sme pripravení ešte o tom diskutovať,“ konštatoval.

Centrálna banka podľa neho neočakáva, že by tieto zmeny razantným spôsobom zmenili hypotekárny trh. „Ak sa pozrieme na naše odhady rastu úverov, predpokladáme, že po týchto zmenách sa trh zásadne nezmení, lebo niekde sprísňujeme, niekde uvoľňujeme, ale môže sa zmeniť štruktúra. Očakávame, že časť tých investičných nákupov alebo hypoték nám mierne poklesne a na druhej strane nám stúpne práve podiel hypoték mladším ľuďom,“ priblížil Ličák. Celkový vplyv na rizikovosť týchto úverov by mal byť tiež neutrálny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľká novinka pre návštevníkov bojnickej zoo: Vo výbehu oddnes uvidíte medvieďatá Ladu, Vesnu a Zoru

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac