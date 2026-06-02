Tomáš z Mama, ožeň ma prichádza do novej zoznamovacej šou. Opäť si skúsi nájsť lásku

Česká adaptácia svetovo úspešnej zoznamovacej reality šou Are You The One? štartuje už o niekoľko dní. Tú pravú bude hľadať aj mladík zo Slovenska, 25-ročný automechanik Tomáš z Banskej Bystrice, ktorého môžete poznať zo šou Mama, ožeň ma.
V šou Are You The One? budú môcť diváci sledovať cestu desiatich nezadaných mužov a desiatich nezadaných žien za ich dokonalou vzťahovou zhodou. Luxusná vila v exotickom Thajsku už čoskoro otvorí svoje brány a s ňou odštartuje dobrodružstvo plné vášne, stratégií i nečakaných zvratov.
Každému účastníkovi bol na základe odbornej analýzy vopred určený dokonalý partner. Jeho identita však zostáva skrytá. Úlohou súťažiacich je tieto dvojice odhaliť. Ak sa im podarí do finále zostaviť desať perfektných párov, získajú 2,5 milióna českých korún (1 milión eur), ktoré si medzi sebou rozdelia, uvádza tlačová správa televízie Prima.
Programom bude divákov sprevádzať pár Gabriela Gášpárová a Petr Havránek, ktorí sami pred časom našli lásku pred televíznymi kamerami. Postupne už spoznávame účastníkov, ktorí do Thajska cestujú.
Dobré správy pre fanúšikov Tomáša z Mama, ožeň ma
Hoci jeho predchádzajúci pokus o nájdenie životnej partnerky v reality šou Mama, ožeň ma nevyšiel, Tomáš Kšenzuliak sa nevzdáva a chce svoju druhú šancu premeniť na úspech.
Tomáš je veľmi pokojný a výrazný typ, ktorý nepotrebuje mnoho slov ani okázalé gestá. Rád sa ale podelí o svoj názor. Na svoju láskavú povahu už neraz doplatil. Neznáša aroganciu a pretvárku. Má špecifický zmysel pre humor a nebojí sa hlbokých debát, opisuje ho distribútor novej zoznamovacej šou.
Žije skromne pod jednou strechou so svojou mamičkou a spoločnými silami sa snažia dom zvelebiť. Na prehnanú okázalosť je alergický, ale ciele si nekladie práve malé. Jeho životným snom je mať vlastnú automobilku. „Na ženách si cením úprimnosť. Nie je nič horšie ako klamstvo,“ zdôveril sa Tomáš.
Na šou Are You The One? sa môžete tešiť už od 16. júna vždy od utorka do piatka o 17.00 h na Prima SK.
