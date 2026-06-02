Tomáš z Mama, ožeň ma prichádza do novej zoznamovacej šou. Opäť si skúsi nájsť lásku

Foto: TS Prima

Zuzana Veslíková
Bude jeho druhý pokus úspešnejší?

Česká adaptácia svetovo úspešnej zoznamovacej reality šou Are You The One? štartuje už o niekoľko dní. Tú pravú bude hľadať aj mladík zo Slovenska, 25-ročný automechanik Tomáš z Banskej Bystrice, ktorého môžete poznať zo šou Mama, ožeň ma

V šou Are You The One? budú môcť diváci sledovať cestu desiatich nezadaných mužov a desiatich nezadaných žien za ich dokonalou vzťahovou zhodou. Luxusná vila v exotickom Thajsku už čoskoro otvorí svoje brány a s ňou odštartuje dobrodružstvo plné vášne, stratégií i nečakaných zvratov.

Každému účastníkovi bol na základe odbornej analýzy vopred určený dokonalý partner. Jeho identita však zostáva skrytá. Úlohou súťažiacich je tieto dvojice odhaliť. Ak sa im podarí do finále zostaviť desať perfektných párov, získajú 2,5 milióna českých korún (1 milión eur), ktoré si medzi sebou rozdelia, uvádza tlačová správa televízie Prima.

Programom bude divákov sprevádzať pár Gabriela Gášpárová a Petr Havránek, ktorí sami pred časom našli lásku pred televíznymi kamerami. Postupne už spoznávame účastníkov, ktorí do Thajska cestujú.

Dobré správy pre fanúšikov Tomáša z Mama, ožeň ma

Hoci jeho predchádzajúci pokus o nájdenie životnej partnerky v reality šou Mama, ožeň ma nevyšiel, Tomáš Kšenzuliak sa nevzdáva a chce svoju druhú šancu premeniť na úspech.

Záber z Mama, ožeň ma, foto: TV JOJ

Tomáš je veľmi pokojný a výrazný typ, ktorý nepotrebuje mnoho slov ani okázalé gestá. Rád sa ale podelí o svoj názor. Na svoju láskavú povahu už neraz doplatil. Neznáša aroganciu a pretvárku. Má špecifický zmysel pre humor a nebojí sa hlbokých debát, opisuje ho distribútor novej zoznamovacej šou.

Žije skromne pod jednou strechou so svojou mamičkou a spoločnými silami sa snažia dom zvelebiť. Na prehnanú okázalosť je alergický, ale ciele si nekladie práve malé. Jeho životným snom je mať vlastnú automobilku. „Na ženách si cením úprimnosť. Nie je nič horšie ako klamstvo,“ zdôveril sa Tomáš.

Na šou Are You The One? sa môžete tešiť už od 16. júna vždy od utorka do piatka o 17.00 h na Prima SK.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poznáme najlepšie hodnotený film s Tomášom Maštalírom. Má hodnotenie 66 %

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac