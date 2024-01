Tisíce Slovákov si musia do konca januára splniť ďalšiu dôležitú povinnosť: Inak im hrozí pokuta až do výšky 16-tisíc eur

Ako sme vás už informovali, podnikatelia majú do konca januára povinnosť podať priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť. Ide o zákonnú povinnosť, ktorá platí pre každú fyzickú alebo právnickú osobu používajúcu auto na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

Zostávajú posledné dni

„Termínom na podanie daňového priznania je 31. január 2024, v tomto termíne je aj daň splatná,“ upozornil finančný riaditeľ lízingovej spoločnosti Arval Slovakia Pavol Strapáč. Pri platení dane bankovým prevodom je potrebné brať do úvahy aj čas uzávierky transakcií pri jednotlivých bankách. Dôležitý je termín, kedy sú odpísane financie z účtu daňovníka.

Podnikatelia, ktorí majú vozidlá prenajaté formou operatívneho lízingu, sa zvyčajne o daň z motorových vozidiel nemusia starať. Daň platí ten, kto je zapísaný ako držiteľ v technickom preukaze, v tomto prípade lízingová spoločnosť. Ak by samotný podnikateľ žiadal, aby bol označený ako držiteľ vozidla, má potom aj povinnosť odviesť daň. Ak si firma či podnikateľ zaobstará auto formou finančného lízingu, ako jeho držiteľ platí aj daň z motorových vozidiel.

Sadzba dane sa určuje v závislosti od kategórie auta, teda či ide o osobné alebo úžitkové vozidlá. Do úvahy sa tiež berie zdvihový objem valcov motora v prípade osobných áut, alebo najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a počet náprav v prípade úžitkových vozidiel.

Finančná správa upozorňuje, že za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote hrozí pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Inštitúcia zároveň dodáva, že pri bankových prevodoch platenia dane je potrebné brať do úvahy aj čas uzávierky transakcií pri jednotlivých bankách.

Niektoré dane budú zvýhodnené

„Zvýhodnenú sadzbu dane majú ťahače a návesy a ak sa jedná o čisto elektrické vozidlo, sadzba dane je aktuálne 0 eur,“ priblížil Strapáč. Takto stanovená sadzba sa podľa jeho slov ešte upravuje podľa veku auta, druhu pohonu, prípadne pri použití vozidla v kombinovanej doprave. „Dôležité je, že zákon znevýhodňuje staršie vozidlá, a teda čím staršie auto, tým vyššia daň,“ doplnil.

Zároveň zákon zvýhodňuje autá s nižšími emisiami. Na hybridné, CNG, LNG a vodíkové vozidlá sa uplatňuje 50 % zľava zo zákonnej sadzby dane, upravenej podľa veku vozidla. Pri elektromobiloch platí spomínaná nulová sadzba dane.

Podnikatelia či firmy sa môžu v prípade dane z motorových vozidiel dostať aj do situácie, keď podajú chybné daňové priznanie. Ak si tento omyl všimnú do 31. januára, mali by podať opravné priznanie a vyrovnať rozdiel dane.

Ak podnikateľ chybu zistí až po tomto termíne, musí pripraviť dodatočné daňové priznanie. Túto povinnosť má v prípade, ak sa chybou daň znížila. Ak sa zvýšila, daňovník dodatočné priznanie môže podať. „V prípade nepodania priznania správca dane vyrubí pokutu podľa daňového poriadku,“ dodal Strapáč.