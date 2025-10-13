Tento nový film vás úplne pohltí: Je absolútnym hitom Netflixu. Diváci ho označujú za skvelú „oddychovku“, ktorú zhltnete

Okamžite sa stal trhákom. Nenechajte si ujsť filmovú novinku podľa knižnej predlohy, ktorá sľubuje poriadnu dávku napätia, záhad a desivú psychologickú hru.
Len pred pár dňami na obľúbenú streamovaciu platformu dorazil nový triler s názvom The Woman in Cabin 10, ktorý si okamžite získal fanúšikov vo viac ako 90 krajinách sveta vrátane Slovenska, čím absolútne ovládol Netflix, ako sme si všimli na FlixPatrole.
V hlavnej úlohe Keira Knightley
Príbeh sleduje mladú investigatívnu novinárku v podaní známej americkej herečky Keiry Knightley, ktorá dostane životnú príležitosť – vydať sa na luxusnú plavbu cez severné more, kde má pripraviť reportáž o exkluzívnej jachte a jej prominentných pasažieroch.
Spočiatku všetko vyzerá ideálne, dokonalý servis, elegantné prostredie a výnimoční hostia. No pokojný priebeh výletu sa veľmi rýchlo zmení na psychologický horor. Jednu noc novinárka tvrdí, že z vedľajšej kajuty videla, ako niekto zhodil ženu cez palubu. V šoku kontaktuje posádku, ale narazí na chladný odpor. Posádka jej totiž tvrdí, že kajuta vedľa nej je úplne prázdna a nikto iný nič nevidel.
Postupne napätie narastá čoraz viac a s ním aj pocit izolácie. Novinárka sa tak ocitne v pasci na otvorenom mori, medzi ľuďmi, ktorým nemôže veriť.
Pri pozeraní si dobre oddýchnete
Diváci na filmovom portáli ČSFD síce udelili filmu len priemerné hodnotenie – 56 %, no označili ho za „skvelú oddychovku“, ktorú zhltnete za jeden večer.
„Oddychová „jednohubka“ na jedno pozretie,“ píše jeden z divákov.
„Fajn detektívna „oddychovka“.“
„Oddychovka, ktorá má grády a ukazuje krásnu nórsku prírodu,“ pridávajú sa ďalší.
