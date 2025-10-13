Tento nový film vás úplne pohltí: Je absolútnym hitom Netflixu. Diváci ho označujú za skvelú „oddychovku“, ktorú zhltnete

Má slávne herecké obsadenie.

Okamžite sa stal trhákom. Nenechajte si ujsť filmovú novinku podľa knižnej predlohy, ktorá sľubuje poriadnu dávku napätia, záhad a desivú psychologickú hru. 

Len pred pár dňami na obľúbenú streamovaciu platformu dorazil nový triler s názvom The Woman in Cabin 10, ktorý si okamžite získal fanúšikov vo viac ako 90 krajinách sveta vrátane Slovenska, čím absolútne ovládol Netflix, ako sme si všimli na FlixPatrole.

V hlavnej úlohe Keira Knightley

Príbeh sleduje mladú investigatívnu novinárku v podaní známej americkej herečky Keiry Knightley, ktorá dostane životnú príležitosť – vydať sa na luxusnú plavbu cez severné more, kde má pripraviť reportáž o exkluzívnej jachte a jej prominentných pasažieroch.

Spočiatku všetko vyzerá ideálne, dokonalý servis, elegantné prostredie a výnimoční hostia. No pokojný priebeh výletu sa veľmi rýchlo zmení na psychologický horor. Jednu noc novinárka tvrdí, že z vedľajšej kajuty videla, ako niekto zhodil ženu cez palubu. V šoku kontaktuje posádku, ale narazí na chladný odpor. Posádka jej totiž tvrdí, že kajuta vedľa nej je úplne prázdna a nikto iný nič nevidel.

Postupne napätie narastá čoraz viac a s ním aj pocit izolácie. Novinárka sa tak ocitne v pasci na otvorenom mori, medzi ľuďmi, ktorým nemôže veriť.

Pri pozeraní si dobre oddýchnete

Diváci na filmovom portáli ČSFD síce udelili filmu len priemerné hodnotenie – 56 %, no označili ho za „skvelú oddychovku“, ktorú zhltnete za jeden večer.

„Oddychová „jednohubka“ na jedno pozretie,“ píše jeden z divákov.

„Fajn detektívna „oddychovka“.“

„Oddychovka, ktorá má grády a ukazuje krásnu nórsku prírodu,“ pridávajú sa ďalší.

