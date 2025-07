Takto ju diváci ešte nevideli. Herečka zo Sľubu prekvapila vzhľadom vo videu, v ktorom sa ukázala bez štipky mejkapu

Úspešný retro seriál je pre ňu jednoznačne odrazovým mostíkom k hviezdnej dráhe. Predstaviteľka postavy Zuzany má našliapnuté na sľubnú kariéru, ktorú odštartovalo pôsobenie v Sľube. Ešte dobre, že sa vydala na herecké chodníčky a išla na konzervatórium. Spočiatku to totiž vyzeralo všelijako, no napokon to vzala do svojich rúk, vyskúšala si podať prihlášku a vyšlo to. Ponuka na účinkovanie v seriáli jej otvorila dvere k herectvu a zároveň aj do vôd slovenského šoubiznisu.

Herečka nemala podporu od svojej milovanej osoby. Ako priznala v jednom rozhovore, jej mama bola veľmi skeptická a neverila, že by mohla vyjsť škola, na ktorej by sa priučila hereckému remeslu. Napriek tomu to Adriánu Brnčalovú neodradilo a rozhodla sa ísť svojou cestou a pričuchnúť ku kreatívnemu povolaniu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ADRIÁNA BRNČALOVÁ (@adkabrncal)

Nenalíčená herečka vo videu

Možno povedať, že jej seriál určitým spôsobom zmenil život. Spoznávajú ju ľudia, ktorí si už zvykli na postavu, ktorú stvárňuje, aj preto sa nevedia dočkať druhej série po letnej pauze. Zvykli si tiež na retro účesy, a taktiež na profesionálny mejkap, v ktorom sa ukazuje na televíznych obrazovkách. Nečudo, ak sa mnohým mužom pri pohľade na ňu podlamujú kolená. To však ešte nevideli Adriánu bez nánosov líčidiel a prirodzene tak, ako ju príroda stvorila.

Na sociálnej sieti zverejnila video s herečkou vizážistka Karin, ktorá sa zrejme chcela pochváliť svojou prácou. Zjavne sa živí líčením známych osobností, ale i bežných žien, keďže Instagram má plný fotografií a videí, ktoré zachytávajú, ako sa vďaka mejkapu pod jej rukami menia na nepoznanie. Podobnou premenou si prešla aj Adriána Brnčalová, ktorú si vzala vizážistka do parády.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MAKE-UP ARTIST (@kd_makeupartist)

Herečka sa zároveň ukázala, ako vyzerá bez štipky mejkapu. Potvrdilo sa to, čo mnohí zrejme tušili. Mejkap len zvýrazňuje jej krásu, no nádherná je hlavne vtedy, keď je prirodzená. Na konci videa však vidieť predstaviteľku Zuzany nalíčenú, z čoho sa zrejme mnohým zatají dych. Vizážistka Karin je očividne profesionálka a z Adriány spravila doslova bohyňu.