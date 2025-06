Odsúdila ju na neúspech. Herečka zo Sľubu šokovala svojou úprimnosťou o mame, ktorá mala o nej pochybnosti

V súčasnosti sa dostáva čoraz viac do popredia a je na výslní vďaka jednej z hlavných úloh v retroseriáli Sľub, ktorý si televízni diváci doslova zamilovali. Predstaviteľka seriálovej učiteľky Zuzany má nespochybniteľný talent a zdá sa, že pred kamerami je ako ryba vo vode. Určite je na ňu hrdý i najbližší človek v jej okolí, teda mama, hoci zo začiatku váhala a myslela si, že na to nemá. Dnes sympatická brunetka dokazuje, že sa vie uchytiť v hereckej brandži, a to pritom je ešte len na začiatku svojej kariéry.

Cesta u väčšiny umelcov k herectvu je jasná. Od začiatku vedeli, že chcú stáť na pľaci alebo na divadelnom pódiu, a tak ich kroky smerovali na umeleckú školu, čo im uľahčovala podpora okolia. Adriána Brnčalová, ktorá stvárňuje Zuzanu Fraňovú, to však mala o niečo náročnejšie. Ako sama uviedla v rozhovore pre Pravdu, išlo zároveň o celkom vtipnú príhodu, ako sa dostala k herectvu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Neverila, že to dá

Veľký zlom v jej živote nastal po základnej škole, kedy sa rozhodovala, čo ďalej. Príliš jej to neuľahčovala mama, ktorá pripomenula slabé stránky svojej dcéry. „Chodila som na základnú školu, a keď som končila deviaty ročník, tak sa ma mamina pýta, že kam ty pôjdeš, preboha, na tú strednú školu, veď tebe nejde matematika, chémia, fyzika, nič ti vlastne nejde, že čo chceš robiť v živote?“ citovala mladá herečka svoju mamu.

Adriáne následne napadlo, že by sa mohla vydať umeleckým smerom. „Mami, no tak ovládam slovenčinu, čo by si povedala na to, že by som išla na konzervatórium?“ pokračovala v citovaní umelkyňa. Bohužiaľ, spočiatku mohla zabudnúť na podporu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa DoZ production (@doz_group_actors)

Možno povedať, že ju odsúdila na neúspech a nedôverovala jej, za čo mohol aj fakt, že základná škola, ktorú vyštudovala, nebola umeleckého zamerania. „Ona, že v žiadnom prípade, nedávala mi vôbec žiadnu šancu, lebo vlastne nechodila som ani na základnú umeleckú školu,“ doplnila Adriána. Nádejnú herečku to však neodradilo. Spoliehala sa sama na seba a nestratila nádej, že by to mohlo vyjsť. „Mamina mi veľmi neverila, no išla som cez to, verila som sama sebe a nejako to vyšlo,“ zaspomínala si charizmatická tmavovláska, ktorá si išla za svojím a dnes má našliapnuté na slušnú kariéru v umeleckom priemysle.