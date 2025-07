Obe porušili protokol, no kritiku schytala len jedna z nich. Ku Kate a Meghan sa nezachovali férovo, hoci obe pochybili

Manželka princa Williama vyvolala veľkú debatu medzi fanúšikmi po porušení desaťročia starého pravidla Wimbledonu. Princezná z Walesu sa pravidelne zúčastňuje rôznych zápasov wimbledonského turnaja a vzhľadom na svoj kráľovský status sleduje tenisové zápasy v kráľovskej lóži. Ako je všeobecne známe, existujú prísne pravidlá, pokiaľ ide o veľmi vyhľadávanú 74-miestnu suitu na Centre Court, ktorá je len pre pozvaných, čo znamená, že sa tam nedostane široká verejnosť, a ani sa na tieto miesta nepredávajú žiadne vstupenky.

Veľmi dôležité je dodržiavanie určitého dress codu, pričom od mužov sa očakáva, že budú mať sako a kravatu, alebo oblek, zatiaľ čo ženy by mali siahnuť po nejakom elegantnom oblečení. „Od dám sa žiada, aby nenosili klobúky, pretože majú tendenciu zakrývať výhľad tým, ktorí sedia za nimi,“ dodáva oficiálna webová stránka, ktorú citovala Tyla. Napriek tomuto pravidlu boli niektorí členovia kráľovskej rodiny videní s týmto módnym doplnkom na hlave, a to sa týka princeznej Kate i Meghan Markle.

Odlišné zaobchádzanie s Kate a Meghan

Zaujímavé však je, že aj keď obe porušili rovnaké pravidlo, za tento módny prešľap sa im dostalo veľmi odlišného zaobchádzania zo strany médií i kráľovských príslušníkov. V roku 2018 sa Kate a Meghan spoločne zúčastnili finále ženského singlu, čo bolo ich prvé vystúpenie bez manželov. Meghan bola vyfotografovaná s bielym slameným klobúkom s čiernym pásom nad šiltom.

Ten istý klobúk mala predtým na sebe počas účasti na tenisovom turnaji v roku 2016, teda v období, keď spolu s princom Harrym začali chodiť. Potom sa v roku 2019 Meghan vrátila na športové podujatie, aby sledovala zápas Williams proti Slovinke Kaje Juvan.

Okrem bielej pokrývky hlavy mala na sebe džínsy a biele sako. V tom čase však údajne nesedela v kráľovskej lóži, v opačnom prípade by jej výber nohavíc porušoval pravidlá. Mnohé médiá ju však kritizovali za to, že si v roku 2018 priniesla klobúk do kráľovskej lóže, a to aj napriek tomu, že ho ani nemala na sebe. Keď si však Kate, ktorá skutočne sedela v kráľovskej lóži, v roku 2022 dala na hlavu svoj veľmi nadrozmerný klobúk so širokým okrajom, bola ocenená za módny počin.

Niektoré médiá v tom čase komentovali dvojaký meter, pričom Daily Express poukázal na to, že „Kate porušuje štýlový protokol vo Wimbledone – ale Meghan bola nútená dodržiavať ‚módne pravidlá‘.“