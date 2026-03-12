Koniec éry dokonalosti: Prichádza trend „messy girl“, ktorý oslavuje chaos, slobodu a skutočný život

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Trend, ktorý bude staviať na prirodzenosti, spontánnosti a nedokonalosti.

„Messy girl“ je oslavou autenticity. Namiesto dokonalosti stavia na slobode, hravosti a radosti zo života, aj keď to znamená rozmazanú linku či vlasy upravené na poslednú chvíľu.

Ako uvádza magazín Vogue, messy girl sa objavuje ako prirodzená reakcia na únavu z trendov, ktoré v posledných rokoch diktovali prísne pravidlá vzhľadu. Po estetike „clean girl“ (pozn. redakcie: trend prirodzeného, minimalistického vzhľadu), „quiet luxury“ (pozn. redakcie: nenápadný luxus založený na jednoduchosti a kvalitných materiáloch) či „pink pilates princess“ (pozn. redakcie: estetika spojená s dôrazom na zdravý životný štýl, cvičenie a upravený ženský vzhľad) prichádza nová vlna, ktorá zámerne búra predstavu dokonale uhladeného imidžu.

Do popredia sa dostáva spontánnosť, mierny chaos a prirodzenosť, ktorá sa nesnaží skrývať realitu každodenného života.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Maísa Testa (@maisatesta)

Nedokonalosť ako nový ideál krásy

Zatiaľ čo estetika clean girl stavila na jednoduchosť, pokoj a premyslenú každodennú starostlivosť o vzhľad, messy girl ide úplne opačným smerom. Je výraznejšia, uvoľnená a nesnaží sa pôsobiť dokonale. Namiesto prísnych pravidiel je pre ňu dôležitá prirodzenosť a pocit slobody.

Nejde o vzhľad, ktorý by vznikal po dlhej príprave pred zrkadlom. Skôr pôsobí, akoby vznikol spontánne – medzi nočnou zábavou, ranným presunom do práce alebo rýchlou úpravou počas jazdy taxíkom. Pripomína energiu deväťdesiatych rokov, ktorú kedysi stelesňovali osobnosti ako Kate Moss alebo Courtney Love.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Skayier md (@vanitycoke)


Podobnú atmosféru dnes vidno aj u Charli XCX, Gabriette či Amelie Gray. Messy girl je návratom k uvoľnenému, trochu rebelskému štýlu. Nejde tu o akúsi presnosť ani o dokonalý výsledok, ale o to, aby celkový dojem pôsobil autenticky a bolo z neho cítiť radosť zo života.

Pleť, ktorá dýcha

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac