Koniec éry dokonalosti: Prichádza trend „messy girl“, ktorý oslavuje chaos, slobodu a skutočný život

„Messy girl“ je oslavou autenticity. Namiesto dokonalosti stavia na slobode, hravosti a radosti zo života, aj keď to znamená rozmazanú linku či vlasy upravené na poslednú chvíľu.
Ako uvádza magazín Vogue, messy girl sa objavuje ako prirodzená reakcia na únavu z trendov, ktoré v posledných rokoch diktovali prísne pravidlá vzhľadu. Po estetike „clean girl“ (pozn. redakcie: trend prirodzeného, minimalistického vzhľadu), „quiet luxury“ (pozn. redakcie: nenápadný luxus založený na jednoduchosti a kvalitných materiáloch) či „pink pilates princess“ (pozn. redakcie: estetika spojená s dôrazom na zdravý životný štýl, cvičenie a upravený ženský vzhľad) prichádza nová vlna, ktorá zámerne búra predstavu dokonale uhladeného imidžu.
Do popredia sa dostáva spontánnosť, mierny chaos a prirodzenosť, ktorá sa nesnaží skrývať realitu každodenného života.
Nedokonalosť ako nový ideál krásy
Zatiaľ čo estetika clean girl stavila na jednoduchosť, pokoj a premyslenú každodennú starostlivosť o vzhľad, messy girl ide úplne opačným smerom. Je výraznejšia, uvoľnená a nesnaží sa pôsobiť dokonale. Namiesto prísnych pravidiel je pre ňu dôležitá prirodzenosť a pocit slobody.
Nejde o vzhľad, ktorý by vznikal po dlhej príprave pred zrkadlom. Skôr pôsobí, akoby vznikol spontánne – medzi nočnou zábavou, ranným presunom do práce alebo rýchlou úpravou počas jazdy taxíkom. Pripomína energiu deväťdesiatych rokov, ktorú kedysi stelesňovali osobnosti ako Kate Moss alebo Courtney Love.
Podobnú atmosféru dnes vidno aj u Charli XCX, Gabriette či Amelie Gray. Messy girl je návratom k uvoľnenému, trochu rebelskému štýlu. Nejde tu o akúsi presnosť ani o dokonalý výsledok, ale o to, aby celkový dojem pôsobil autenticky a bolo z neho cítiť radosť zo života.
