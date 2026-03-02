Elán dáva bodku za koncertmi: Jožo Ráž otvorene vysvetlil, prečo sa už na pódiá viac nevráti

Foto: Instagram (elanrock)

Frederika Lyžičiar
Oznámil definitívny koniec.

Elán uzatvára jednu veľkú kapitolu slovenskej hudby. Legendárna kapela po desaťročiach na pódiách ohlasuje definitívny koniec koncertnej činnosti, čo medzi fanúšikmi vyvolalo silné emócie.

Na Instagrame uverejnil spevák Jožo Ráž video, v ktorom oznámil, že koncertná cesta skupiny Elán sa blíži k záveru. Vo videu vysvetlil dôvody rozhodnutia a naznačil, že nadchádzajúce vystúpenia budú pre kapelu definitívnou bodkou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ELÁN rock (@elanrock)

Návrat na pódium aj koncerty na hrane síl

Jožo Ráž vo videu otvorene priznal, že hoci sa kapela ešte nedávno vrátila na pódium, nešlo o štart nového turné. „Na pódiá sme sa vrátili až v roku 2024, a to len na dva koncerty – do Prahy a do Bratislavy. Potom sme ale pre veľký úspech ešte pridali Ostravu, Košice a Brno,“ uviedol.

Spevák taktiež priznal, že fanúšikovia mohli nadobudnúť mylný dojem. „Fanúšikovia možno nadobudli dojem, že opäť začíname turné, keď sme hrali. Ale tak to nie je,“ vyjadril sa. Líder kapely sa zároveň netajil tým, že vystupovanie je pre neho po desaťročiach mimoriadne vyčerpávajúce.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ELÁN rock (@elanrock)


„S tými vystúpeniami je to tak, že často polomŕtvy vstupujem na pódium, ale akonáhle sa ocitnem pred 10 tisícami fanúšikov, zrazu mám energiu na všetko,“ opísal svoje pocity vo videu. Priznal tiež, že po viac než polstoročí už koncertovanie nepotrebuje.

„Po tých 50 rokoch koncertovania to už nepotrebujem, ale ľudia to chcú. Takže raz za čas sa nechám prehovoriť a idem im zaspievať. Ja som už odziapal 50 rokov a je to hrozne namáhavé. To sa ťažko vysvetľuje, ale to je boj so smrťou,“ povedal otvorene Topkám prednedávnom.

Aj s kyslíkom za chrbtom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac