Elán dáva bodku za koncertmi: Jožo Ráž otvorene vysvetlil, prečo sa už na pódiá viac nevráti

Elán uzatvára jednu veľkú kapitolu slovenskej hudby. Legendárna kapela po desaťročiach na pódiách ohlasuje definitívny koniec koncertnej činnosti, čo medzi fanúšikmi vyvolalo silné emócie.
Na Instagrame uverejnil spevák Jožo Ráž video, v ktorom oznámil, že koncertná cesta skupiny Elán sa blíži k záveru. Vo videu vysvetlil dôvody rozhodnutia a naznačil, že nadchádzajúce vystúpenia budú pre kapelu definitívnou bodkou.
Návrat na pódium aj koncerty na hrane síl
Jožo Ráž vo videu otvorene priznal, že hoci sa kapela ešte nedávno vrátila na pódium, nešlo o štart nového turné. „Na pódiá sme sa vrátili až v roku 2024, a to len na dva koncerty – do Prahy a do Bratislavy. Potom sme ale pre veľký úspech ešte pridali Ostravu, Košice a Brno,“ uviedol.
Spevák taktiež priznal, že fanúšikovia mohli nadobudnúť mylný dojem. „Fanúšikovia možno nadobudli dojem, že opäť začíname turné, keď sme hrali. Ale tak to nie je,“ vyjadril sa. Líder kapely sa zároveň netajil tým, že vystupovanie je pre neho po desaťročiach mimoriadne vyčerpávajúce.
„S tými vystúpeniami je to tak, že často polomŕtvy vstupujem na pódium, ale akonáhle sa ocitnem pred 10 tisícami fanúšikov, zrazu mám energiu na všetko,“ opísal svoje pocity vo videu. Priznal tiež, že po viac než polstoročí už koncertovanie nepotrebuje.
„Po tých 50 rokoch koncertovania to už nepotrebujem, ale ľudia to chcú. Takže raz za čas sa nechám prehovoriť a idem im zaspievať. Ja som už odziapal 50 rokov a je to hrozne namáhavé. To sa ťažko vysvetľuje, ale to je boj so smrťou,“ povedal otvorene Topkám prednedávnom.
