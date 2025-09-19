Svadba, rozvod aj vymyslené tehotenstvo. Diváci Sľubu si najbližší týždeň vôbec nevydýchnu, toto ich čaká

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Pre viaceré rodiny sa situácie stále viac komplikujú a zatiaľ čo niektoré to berú s humorom, iné melú z posledného.

Seriál Sľub sa v televízii vysiela každý deň, a tak oň diváci rozhodne nemajú núdzu. Z tohto dôvodu však musí mať aj veľa postáv a zápletiek, aby sa v ňom neustále niečo dialo a hoci sa to niekedy môže zdať pritiahnuté za vlasy, ide o niečo, čo má divákov pobaviť a zabaviť. 

Dnes si diváci pozrú 15. epizódu druhej série, v ktorej Roman vybaví lekára pre Zitu, Robo s Veronikou sa zblížia a Michal so Zuzanou sa dočkajú nečakanej návštevy. Pre viaceré rodiny sa situácie stále viac komplikujú a zatiaľ čo niektoré to berú s humorom, iné melú z posledného. A to pritom ešte nevedia, čo ich čaká.

Foto: TV Markíza

Dráma rozhodne nekončí

Od začiatku druhej série mali diváci čo robiť, aby dokázali pozorne sledovať všetky nové zápletky. Do deja totiž pribudla úplne nová rodina a veci sa pomenili nielen v konkrétnych domácnostiach, ale tiež v škole, kde zástupkyňa dostala väčšiu moc. V živote Michala a Zuzany narobila poriadnu šarapatu aj Natália, nová postava, ktorá je poslednou priamou príbuznou Kubka.

Foto: TV Markíza

Z Hanúskovej bude babka, jej sestra Helena si zas myslela, že sa z nej znova stane mama, Olinka začala rodiť, a aj keď by sa mohlo zdať, že tehotenstiev, hoci aj tých pomyselných, je v seriáli dosť, diváci sa môžu tešiť ešte na jedno. Ako stojí v popise na ČSFD, Martina si vymyslí tehotenstvo a po spoločne strávenej noci s Igorom nemôže byť otcom jej falošného dieťaťa nik iný. On už je však v inom vzťahu, a preto sa zdá, že túto sériu to bude on, koho situácia sa poriadne skomplikuje, a nie Zuzana.

To však nie je všetko. Zatiaľ čo sa Veronika a Robo, ktorí spolu čakajú bábätko, rozhodnú zobrať, iné manželstvo je na pokraji zrútenia. Natálii sa totiž ozve jej manžel a vyzerá to tak, že tento rozhovor neskončí dobre. Kým on sa chce rozviesť, ona o tom nechce ani len počuť. Okrem záchrany vzťahu však bude mať plné ruke práce aj iným spôsobom, keďže konečne dostane možnosť strážiť malého Kubka.

No a rodina Andrášovcov bude naďalej pokračovať v komplikovaní. V dome Zuzany už totiž nebudú bývať len ona s Michalom a Kubkom, ale potom, ako k nim pribudla Natália, sa k nim nasťahuje ďalší nečakaný hosť. S Vladom v dome však začína mať Zuzana pocit, že je tam pritesno.

