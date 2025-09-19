Svadba, rozvod aj vymyslené tehotenstvo. Diváci Sľubu si najbližší týždeň vôbec nevydýchnu, toto ich čaká

Seriál Sľub sa v televízii vysiela každý deň, a tak oň diváci rozhodne nemajú núdzu. Z tohto dôvodu však musí mať aj veľa postáv a zápletiek, aby sa v ňom neustále niečo dialo a hoci sa to niekedy môže zdať pritiahnuté za vlasy, ide o niečo, čo má divákov pobaviť a zabaviť.
Dnes si diváci pozrú 15. epizódu druhej série, v ktorej Roman vybaví lekára pre Zitu, Robo s Veronikou sa zblížia a Michal so Zuzanou sa dočkajú nečakanej návštevy. Pre viaceré rodiny sa situácie stále viac komplikujú a zatiaľ čo niektoré to berú s humorom, iné melú z posledného. A to pritom ešte nevedia, čo ich čaká.
Dráma rozhodne nekončí
Od začiatku druhej série mali diváci čo robiť, aby dokázali pozorne sledovať všetky nové zápletky. Do deja totiž pribudla úplne nová rodina a veci sa pomenili nielen v konkrétnych domácnostiach, ale tiež v škole, kde zástupkyňa dostala väčšiu moc. V živote Michala a Zuzany narobila poriadnu šarapatu aj Natália, nová postava, ktorá je poslednou priamou príbuznou Kubka.
Z Hanúskovej bude babka, jej sestra Helena si zas myslela, že sa z nej znova stane mama, Olinka začala rodiť, a aj keď by sa mohlo zdať, že tehotenstiev, hoci aj tých pomyselných, je v seriáli dosť, diváci sa môžu tešiť ešte na jedno. Ako stojí v popise na ČSFD, Martina si vymyslí tehotenstvo a po spoločne strávenej noci s Igorom nemôže byť otcom jej falošného dieťaťa nik iný. On už je však v inom vzťahu, a preto sa zdá, že túto sériu to bude on, koho situácia sa poriadne skomplikuje, a nie Zuzana.
To však nie je všetko. Zatiaľ čo sa Veronika a Robo, ktorí spolu čakajú bábätko, rozhodnú zobrať, iné manželstvo je na pokraji zrútenia. Natálii sa totiž ozve jej manžel a vyzerá to tak, že tento rozhovor neskončí dobre. Kým on sa chce rozviesť, ona o tom nechce ani len počuť. Okrem záchrany vzťahu však bude mať plné ruke práce aj iným spôsobom, keďže konečne dostane možnosť strážiť malého Kubka.
No a rodina Andrášovcov bude naďalej pokračovať v komplikovaní. V dome Zuzany už totiž nebudú bývať len ona s Michalom a Kubkom, ale potom, ako k nim pribudla Natália, sa k nim nasťahuje ďalší nečakaný hosť. S Vladom v dome však začína mať Zuzana pocit, že je tam pritesno.
