V Bratislave vyrastie ďalšie obchodné centrum. Mieri sem veľký reťazec, vo štvrti doplní Kaufland či Lidl

Nové obchodné centrum s predajňou

Foto: Penta Real Estate

Jakub Baláž
Štvrť Bory sa opäť masívne rozrastie. V lokalite pribudnú zdravotnícke zariadenia, kancelárie či nové obchodné centrum.

Štvrť Bory patrí medzi najmodernejšie rozvíjajúce sa lokality v slovenskom hlavnom meste. O jej rozširovanie sa usiluje developer Penta Real Estate a pozostáva z rezidenčnej časti, retailovej časti a modernej nemocnice. Ako teraz informoval samotný developer, v najbližších rokoch ju čaká ďalšia veľká expanzia.

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Súčasťou ďalšej fázy má byť administratívna budova Bory Office Space, polyfunkčný objekt so zdravotníckymi prevádzkami a obchodné centrum. Nové objekty majú doplniť viaceré etapy rezidenčného projektu a objekty nemocnice a nákupno-zábavného centra. Spoločnosť priblížila detaily v tlačovej správe.

Prichádza aj veľký reťazec

Budova Bory Office Space je plánovaná s desiatimi podlažiami a podľa investora rozšíri pracovné príležitosti v rozvíjajúcej sa modernej štvrti. Celkovo má priniesť približne 7 800 štvorcových metrov kancelárskych priestorov doplnených o služby, gastroprevádzku a ďalšiu občiansku vybavenosť v parteri. Nachádzať by sa mala v centrálnej časti v blízkosti nemocnice a rezidenčných objektov.

K nemocnici pribudne aj nový polyfunkčný objekt, ktorý rozšíri ponuku zdravotníckych a servisných služieb.

Nová budova v štvrti Bory
Foto: Penta Real Estate

Šesťpodlažná budova bude kombinovať viacero funkcií, ktoré prirodzene reagujú na potreby rastúcej mestskej štvrte. Súčasťou projektu bude zubná klinika, kancelárske priestory, krátkodobé ubytovanie, reštaurácia a ďalšie služby určené obyvateľom aj návštevníkom lokality,“ upresnila v tlačovej správe Penta.

Veľkým lákadlom nepochybne bude tiež nové obchodné centrum, ktoré má vyrásť na pozemku s rozlohou 11-tisíc metrov štvorcových. Hlavným nájomcom by mal byť jeden z najväčších potravinových reťazcov v Európe, doplnený bude o ďalšie predajne a služby.

Meno hlavného ťahúňa zatiaľ Penta Real Estate neprezradila, no vzhľadom na súčasnú prítomnosť obchodných reťazcov v lokalite a zverejnenú vizualizáciu veľa možností do úvahy nepripadá. Vo štvrti Bory už má veľkú predajňu Kaufland, unikátnu metropolitnú predajňu tu nedávno otváral Lidl a v nákupnom centre Bory Mall má pobočku aj Billa.

Nové obchodné centrum s predajňou
Foto: Penta Real Estate

Všetky tri pripravované projekty nadväzujú na doterajší rezidenčný rozvoj štvrte Bory. Kým jednotlivé etapy projektu Bory Bývanie prinášajú do územia nových obyvateľov a vytvárajú základ rastúcej komunity, nové kancelárske priestory, zdravotnícke zariadenia a obchodné prevádzky dopĺňajú infraštruktúru potrebnú pre každodenný život.

Rošády s Bory Mall

Nákupné centrum Bory Mall bolo otvorené v roku 2014 a v priebehu rokov sa stalo kľúčovým prvkom celej retailovej lokality novej štvrte. Približne dve stovky prevádzok dokážu pravidelne do shoppingu prinášať stabilných zákazníkov, pričom centrum dozaista ťaží aj zo svojej polohy, v ktorej mu nekonkuruje žiadny väčší významný konkurent.

Bory Mall zároveň bolo v posledných mesiacoch predmetom mediálneho záujmu, nakoľko sa presunulo z portfólia Penty do vlastníctva českej skupiny ZFP Investments. V marci sme vás však informovali o ďalšej potenciálnej transakcii, ktorá sa v tej dobe dostala do procesu posudzovania príslušnými orgánmi.

Pohľad na štvrť Bory
Foto: Penta Real Estate

Hlavnou postavou akvizície je spoločnosť Vosem Capital podnikateľa Tomáša Spuchliaka. Práve Vosem by mal prebrať skupinu ZFP Investments. Spuchliak si na Slovensku vybudoval silné postavenie aj v oblasti potravinárstva. Ako sme informovali, prednedávnom sa stal vlastníkom časti reťazca Coop Jednota, konkrétne jeho družstva Coop Jednota Dunajská Streda.

Prostredníctvom svojej spoločnosti Vosem ovláda viacero zaujímavých firiem a projektov. Do jeho portfólia patrí napríklad sieť mäsiarstiev Danubius, ktorá prevádzkuje približne 90 predajní a dosahuje ročné tržby na úrovni okolo 12 miliónov eur.

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