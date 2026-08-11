V Bratislave vyrastie ďalšie obchodné centrum. Mieri sem veľký reťazec, vo štvrti doplní Kaufland či Lidl

Štvrť Bory patrí medzi najmodernejšie rozvíjajúce sa lokality v slovenskom hlavnom meste. O jej rozširovanie sa usiluje developer Penta Real Estate a pozostáva z rezidenčnej časti, retailovej časti a modernej nemocnice. Ako teraz informoval samotný developer, v najbližších rokoch ju čaká ďalšia veľká expanzia.
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Súčasťou ďalšej fázy má byť administratívna budova Bory Office Space, polyfunkčný objekt so zdravotníckymi prevádzkami a obchodné centrum. Nové objekty majú doplniť viaceré etapy rezidenčného projektu a objekty nemocnice a nákupno-zábavného centra. Spoločnosť priblížila detaily v tlačovej správe.
Prichádza aj veľký reťazec
Budova Bory Office Space je plánovaná s desiatimi podlažiami a podľa investora rozšíri pracovné príležitosti v rozvíjajúcej sa modernej štvrti. Celkovo má priniesť približne 7 800 štvorcových metrov kancelárskych priestorov doplnených o služby, gastroprevádzku a ďalšiu občiansku vybavenosť v parteri. Nachádzať by sa mala v centrálnej časti v blízkosti nemocnice a rezidenčných objektov.
K nemocnici pribudne aj nový polyfunkčný objekt, ktorý rozšíri ponuku zdravotníckych a servisných služieb.
„Šesťpodlažná budova bude kombinovať viacero funkcií, ktoré prirodzene reagujú na potreby rastúcej mestskej štvrte. Súčasťou projektu bude zubná klinika, kancelárske priestory, krátkodobé ubytovanie, reštaurácia a ďalšie služby určené obyvateľom aj návštevníkom lokality,“ upresnila v tlačovej správe Penta.
Veľkým lákadlom nepochybne bude tiež nové obchodné centrum, ktoré má vyrásť na pozemku s rozlohou 11-tisíc metrov štvorcových. Hlavným nájomcom by mal byť jeden z najväčších potravinových reťazcov v Európe, doplnený bude o ďalšie predajne a služby.
Meno hlavného ťahúňa zatiaľ Penta Real Estate neprezradila, no vzhľadom na súčasnú prítomnosť obchodných reťazcov v lokalite a zverejnenú vizualizáciu veľa možností do úvahy nepripadá. Vo štvrti Bory už má veľkú predajňu Kaufland, unikátnu metropolitnú predajňu tu nedávno otváral Lidl a v nákupnom centre Bory Mall má pobočku aj Billa.
Všetky tri pripravované projekty nadväzujú na doterajší rezidenčný rozvoj štvrte Bory. Kým jednotlivé etapy projektu Bory Bývanie prinášajú do územia nových obyvateľov a vytvárajú základ rastúcej komunity, nové kancelárske priestory, zdravotnícke zariadenia a obchodné prevádzky dopĺňajú infraštruktúru potrebnú pre každodenný život.
Rošády s Bory Mall
Nákupné centrum Bory Mall bolo otvorené v roku 2014 a v priebehu rokov sa stalo kľúčovým prvkom celej retailovej lokality novej štvrte. Približne dve stovky prevádzok dokážu pravidelne do shoppingu prinášať stabilných zákazníkov, pričom centrum dozaista ťaží aj zo svojej polohy, v ktorej mu nekonkuruje žiadny väčší významný konkurent.
Bory Mall zároveň bolo v posledných mesiacoch predmetom mediálneho záujmu, nakoľko sa presunulo z portfólia Penty do vlastníctva českej skupiny ZFP Investments. V marci sme vás však informovali o ďalšej potenciálnej transakcii, ktorá sa v tej dobe dostala do procesu posudzovania príslušnými orgánmi.
Hlavnou postavou akvizície je spoločnosť Vosem Capital podnikateľa Tomáša Spuchliaka. Práve Vosem by mal prebrať skupinu ZFP Investments. Spuchliak si na Slovensku vybudoval silné postavenie aj v oblasti potravinárstva. Ako sme informovali, prednedávnom sa stal vlastníkom časti reťazca Coop Jednota, konkrétne jeho družstva Coop Jednota Dunajská Streda.
Prostredníctvom svojej spoločnosti Vosem ovláda viacero zaujímavých firiem a projektov. Do jeho portfólia patrí napríklad sieť mäsiarstiev Danubius, ktorá prevádzkuje približne 90 predajní a dosahuje ročné tržby na úrovni okolo 12 miliónov eur.
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