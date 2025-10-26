Streľba v bývalom depe v Trnave má dohru: Polícia po niekoľkých hodinách zadržala podozrivého muža

Policajtom sa podarilo zadržať muža, ktorý mal v sobotu (25. 10.) strieľať v bývalom depe v Trnave. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Policajtom sa po prvotných opatreniach na mieste nepodarilo páchateľa zaistiť hneď. „Spolu s kolegami z Mestskej polície Trnava sa však prípadu intenzívne venovali a muža podozrivého zo včerajšej údajnej streľby sa tak nakoniec podarilo stotožniť a obmedziť na osobnej slobode,“ uviedla polícia.
Vyšetrujú trestný čin nebezpečného vyhrážania
Ako doplnila, poverený policajt vec rieši v súvislosti s trestným činom nebezpečného vyhrážania. „Vzhľadom na prebiehajúce prvotné úkony nemôžeme poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ doplnila polícia.
