Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviac

Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Roland Brožkovič
Kúsok Južnej Kórey na juhozápade Slovenska.

Kórejská vlna už dávno nie je len záležitosťou fanúšikov K-popu. To, čo sa kedysi začalo ako vývoz hudby a televíznych drám, prerástlo do celosvetového trendu, ktorý mení spôsob, akým ľudia nakupujú, jedia, starajú sa o pleť aj trávia voľný čas.

Celé sa to začalo pred niekoľkými rokmi, najvýraznejšie však okolo roku 2015 a kórejská kultúra je dnes všade. Na sociálnych sieťach, na pultoch obchodov aj v každodenných rozhovoroch. Navyše to nie je len o idoloch a tancujúcich skupinách. Kórejčania totiž majú jedinečný talent spojiť tradíciu s technológiou, jednoduchosť s detailom a obyčajné produkty povýšiť na estetický zážitok. Hovorí sa, že dávno žijú v roku 2050.

Žiadaná kozmetika

Ich kozmetika patrí medzi najžiadanejšie na svete. Ponúka to, čo západný trh ešte len objavuje: dôraz na prevenciu, vrstvenie starostlivosti, inovatívne ingrediencie a balenia, ktoré sú samy osebe malým dizajnovým kúskom. Kórejské pleťové masky, tonery či séra sú dnes súčasťou rutiny miliónov ľudí dúfajúc, že Kórejčania poznajú tajomstvo dokonalej pleti.

Rovnako je to aj s potravinami. Kórejské pochúťky si získavajú čoraz viac fanúšikov – od tradičného kimchi cez sladko-pálivé omáčky až po instantné rezance. Kórejčania robia aj z bežných produktov trend, vedia prekvapiť obalmi, chuťami aj nápadmi, aké inde len ťažko hľadať. A tak nie div, že Kórea sa stala synonymom inovatívnosti a štýlu.

Jedinečný kórejský obchod otvorili aj na Slovensku

Slovensko v tomto trende nie je žiadnou výnimkou a veľa ľudí si chce kúsok tejto estetiky a kreativity priniesť aj domov. Na tieto výrobky môžu mať ľudia názor akýkoľvek, no pravdou je, že na trhu je po nich veľký dopyt a ponuka je stále pomerne obmedzená.

Takmer v každom väčšom meste nájdete rôzne ázijské či čínske obchody, no kamenný obchod s čisto kórejskou tematikou je na Slovensku veľkou vzácnosťou a vedia to aj majitelia toho najnovšieho, ktorý otvorili na juhozápade Slovenska – v Galante. Tvrdia o sebe, že sú jediný obchod svojho druhu na našom území a zrejme nie sú ďaleko od pravdy.

Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Pomerne novootvorený Kstore sa nachádza na Hlavnej ulici v Galante a my sme sa ho rozhodli navštíviť. Je nenápadne umiestnený v obchodnom centre Galaxia a ľudia sa doň dostanú priamo z ulice, ale aj z obchodného centra. Po vstupe nás vítala milá obsluha a čisté priestory.

