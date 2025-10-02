Štefan Hamran v 1 na 1: Fico unáša krajinu. Mečiar bol v porovnaní s ním len pionier

Hosťom v relácii interezu 1 na 1 bol tentoraz bývalý policajný prezident a súčasný spolupracovník strany SaS Štefan Hamran.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.

Robertovi Ficovi sa vďaka schválenej novele ústavy o dvoch pohlaviach podarilo opäť rozbiť krehkú jednotu opozície. 90 poslancov aj z radov opozície totiž hlasovalo za novelu ústavy o dvoch pohlaviach. Ako tvrdí bývalý policajný prezident, prijatie novely ústavy je nebezpečné a nešťastné. V relácii sa rovnako vyjadril, že ho bytostne znechucujú hádky v opozícii a jej nejednotnosť v boji proti Robertovi Ficovi.

Okrem novely ústavy diskutovali aj o jeho pôsobení v SaS a o práci asistenta poslankyne Martiny Bajo Holečkovej. Štefan Hamran sa vyjadril ku kauzám ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktoré šéf rezortu vnútra vysvetliť nevie. Podľa Hamrana robí Šutaj Eštok pre Fica špinavú robotu a ide mu to dobre. Rovnako kritizoval Eštokove útoky na vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov.

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Štefanom Hamranom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

