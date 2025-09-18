Jaroslav Naď v 1 na 1: Od Fica už dáva ruky preč aj Babiš. Proruské smerovanie je už aj na neho veľa

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.
Za posledný týždeň a pol narušila Moskva dronmi spoločné nebo Severoatlantickej aliancie niekoľkokrát. U našich severných susedov začala jedna z najväčších vojenských operácii NATO, krajiny východného krídla Aliancie posilňujú východné hranice. Pobaltie a Poľsko sa podľa vlastných slov pripravujú na vojnu. Na rozdiel od našich susedov, slovenská vláda na čele s Robertom Ficom neprijala žiadne mimoriadne opatrenia na posilnenie východnej hranice s Ukrajinou.
Ako uviedol bývalý minister obrany v relácii portálu interez, minister Kaliňák by mal okamžite požiadať spojencov o podporu našej potivzdušnej obrany. Od súčasného šéfa rezortu obrany očakáva, že na slovensko-ukrajinskej hranici nasadí systémy MANTIS a KUB, ktorými Slovensko disponuje.
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Jaroslavom Naďom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
