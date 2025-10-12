Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení

Oeschinensee, foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
Môžete sa tu kúpať, člnkovať aj korčuľovať.

Ocitli sme sa na mieste ako z pohľadnice. Babie leto, čistý horský vzduch, zvuky prírody a alpské štíty. Prechádzali sme sa popri tyrkysovom jazere v jednej z najmalebnejších častí Švajčiarska. Panorámy okolo nás nám úplne vyrazili dych.

Mali sme to šťastie zažiť Alpy v ich najdokonalejšej podobe – bez jediného obláčika na oblohe, s prenikavými slnečnými lúčmi, ktoré zalievali impozantné štíty zlatým svetlom, čo ešte viac umocnilo krásu tohto miesta, ktoré sme navštívili v posledný septembrový víkend.

Keď sa povie Švajčiarsko, mnohí si predstavia krásnu prírodu a my ako milovníci hôr sme sa preto pred pár dňami vybrali na výlet do švajčiarskych Álp, kde sme navštívili prekrásne jazero s názvom Oeschinensee, ktoré je považované za najkrajšie v celom Švajčiarsku.

Jazero má rozlohu 1,1 kilometra a maximálnu hĺbku až 56 metrov. Leží na území obce Kandersteg v kantóne Bern v nadmorskej výške 1 578 metrov nad morom. Asi hodinu jazdy autom z mesta Bern a približne na polceste medzi Ženevou a Zürichom.

Vzniklo zosuvom pôdy pred niekoľkými tisíckami rokov a je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO. Obklopené je Bernskými Alpami a horami, ako Blüemlisalp Doldenhorn. Medzi turistami je mimoriadne obľúbené pre svoju malebnú polohu medzi horskými štítmi. 

Oeschinensee, foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Toto alpské jazero je zamrznuté od decembra do mája, v lete dosahuje teplotu 20 stupňov Celzia, preto je využívané na kúpanie, ale je tu povolený aj rybolov. Navštíviť ho môžete celoročne, pešia túra je dlhá približne 4 kilometre a zvládnuť ju môžete približne za 1 a pol hodiny, ale nachádza sa tu aj lanovka. V lete sa môžete na jazere člnkovať a v zime korčuľovať, neďaleko sa nachádza aj sánkarská dráha.

Prechádzali sme sa po švajčiarskych Alpách

