Šialené fakty o jedle a drinkoch: Uhádneš, čo je pravda a čo mýtus?

Myslíte si, že dokonale poznáte všetko, čo si denne dávate na tanier alebo do pohára? Svet gastronómie a nápojov je plný šokujúcich príbehov, kurióznych mýtov a tvrdení, pri ktorých si človek často povie: „To nemôže byť pravda!“
Môže med vydržať bez skazenia celé tisícročia? Vymyslel cukrovú vatu zubár a je biela čokoláda vôbec čokoládou? Pripravili sme pre vás 10 rýchlych a zákerných otázok zo sveta chutí, ktoré poriadne preveria vaše vedomosti. Otestujte sa v kvíze nižšie a zistite, či sa vo vás skrýva skutočný gastrovizionár.
Banán je z botanického hľadiska bobuľa, zatiaľ čo jahoda nie. Pravda alebo lož?
Bláznivé, ale pravdivé! Botanicky vzaté, bobuľa musí mať semená vo vnútri dužiny (čo banán má), zatiaľ čo jahoda má semená na povrchu, takže ide o takzvaný zberný plod.
Oranžová mrkva existovala odjakživa a až v 20. storočí z nej genetici vyšľachtili fialové odrody. Pravda alebo lož?
Samozrejme, lož! Pôvodná mrkva bola fialová a žltá. Až v 17. storočí holandskí pestovatelia vyšľachtili sladšiu oranžovú mrkvu na počesť svojho kráľovského rodu Oranžsko-Nassavských.
V Číne nazývajú pistácie „šťastný oriešok“, pretože ich pootvorená škrupinka pripomína ľudský úsmev. Pravda alebo lož?
Je to pravda! V Číne ich volajú „šťastné oriešky“ a v Iráne dokonca „usmievavé oriešky“.
Úsmev na tvári a dávku skvelej nálady ti zaručene vyčarí aj novinka Nicolaus Pistachio, v ktorej sa spája krémová oriešková jemnosť s prémiovou kvalitou.
Obľúbený nealko nápoj tonik bol pôvodne vytvorený ako osviežujúci nealkoholický aperitív pre francúzsku šľachtu. Pravda alebo lož?
Omyl! Tonik vznikol ako liek proti malárii. Britskí vojaci v Indii pili horký chinín ako prevenciu a aby prehĺtanie nebolo také nepríjemné, zmiešali ho s vodou, cukrom a neskôr aj s ginom – tak vznikol slávny drink Gin-Tonik.
Med je jediná potravina na svete, ktorá sa prirodzene nikdy neskazí. Pravda alebo lož?
Je to pravda. Vďaka nízkemu obsahu vody a vysokému obsahu kyselín v ňom baktérie nedokážu prežiť. Archeológovia dokonca v egyptských pyramídach našli tisícročný med, ktorý bol stále jedlý!
Malé, silné espresso obsahuje viac kofeínu než veľký hrnček zalievanej („tureckej“) kávy. Pravda alebo lož?
Mýtus! Hoci má espresso vyššiu koncentráciu kofeínu na mililiter, zalievaná káva sa lúhuje oveľa dlhšie a pije sa vo väčšom objeme, takže vo výsledku do tela dostaneš podstatne viac kofeínu.
Cukrovú vatu, ako ju poznáme dnes, vymyslel v roku 1897 povolaním zubár. Pravda alebo lož?
Je to tak! Candymaker a zubár William Morrison spolu s cukrárom Johnom C. Whartonom vynašli stroj na spadaný cukor. Ironické, však?
Dnes je táto ikonická nadýchaná chuť späť v plnej paráde – napríklad aj ako novinka Nicolaus Cotton Candy, ktorá ti pripomenie bezstarostný zážitok z detstva (tentoraz bez vŕtania zubov).
Ananás obsahuje enzým, ktorý pri konzumácii v podstate rozkladá bielkoviny v tvojich ústach. Pravda alebo lož?
Je to tak. Enzým bromelaín štiepi bielkoviny, preto ťa pri jedení čerstvého ananásu často mierne štipká jazyk. Dá sa povedať, že kým ješ ananás, ananás trochu „je teba“.
Biela čokoláda vlastne z chemického a legislatívneho hľadiska nie je skutočná čokoláda. Pravda alebo lož?
Pravda! Neobsahuje totiž žiadnu kakaovú sušinu ani kakaovú hmotu, len kakaové maslo, cukor, mlieko a arómy.
Pistácie pôvodne pochádzajú zo Severnej Ameriky, kde ich pestovali starí Indiáni. Pravda alebo lož?
Kdeže! Pistácie pochádzajú zo Strednej Ázie a z Blízkeho východu, kde boli považované za kráľovskú pochúťku.
Dnes sú hitom modernej gastronómie a mixológie – a ich jemná, krémovo-oriešková chuť dostala svoju vlastnú podobu v novej Nicolaus Pistachio.
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