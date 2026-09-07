V Srbsku sa schyľuje k predčasným voľbám. Vláda požiadala prezidenta Vučiča o rozpustenie parlamentu

Srbsko

Foto: Pexels

Dana Kleinová
TASR
Srbská vláda v pondelok požiadala prezidenta Aleksandara Vučiča, aby rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby.

Srbská vláda v pondelok požiadala prezidenta Aleksandara Vučiča, aby rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby. V prejave to uviedol premiér Djuro Macut, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a TANJUG a televízie N1.

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„Voľby nikdy neboli znakom slabosti štátu. Voľby sú dôkazom nezlomnej sily demokratického Srbska, ktoré bezvýhradne verí vo svoj ľud… Preto navrhujem, aby vláda Srbskej republiky v súlade s Ústavou navrhla prezidentovi republiky rozpustiť Národné zhromaždenie a vypísať parlamentné voľby,“ vyhlásil srbský premiér v príhovore.

Predčasné voľby by mohli byť ešte tento rok

O Macutovom zámere predtým informovali viaceré srbské médiá. Rozpustenie parlamentu umožní vypísanie predčasných volieb ešte v tomto roku. Riadne parlamentné i prezidentské voľby v Srbsku sú naplánované na rok 2027, Vučič ale naznačil, že by ich mohol vyhlásil aj skôr. Koncom júna povedal, že do niekoľkých týždňov odstúpi a v krajine sa budú konať predčasné parlamentné aj prezidentské voľby.

Predčasné parlamentné voľby, pre ktoré je rozpustenie parlamentu podmienkou, by sa podľa Vučiča mohli uskutočniť 18. alebo 25. októbra. Tento, podľa Reuters očakávaný krok by Vučičovi umožnil pokúsiť sa upevniť svoj vplyv na srbskú politiku. Jeho Srbská pokroková strana ho v sobotu nominovala na post premiéra.

Srbskom už takmer dva roky otriasajú protivládne protesty vedené študentmi, ktoré vyvolalo zrútenie betónového prístrešku nad vchodom do budovy železničnej stanice v Novom Sade. Pri tragédii v novembri 2024 prišlo o život 16 ľudí. Demonštranti v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie a žiadali politické zmeny a predčasné parlamentné voľby.

Opozícia a protestujúci podľa agentúry Reuters navyše vinia Vučiča a jeho spojencov z násilia voči politickým oponentom, ako aj z prepojení s organizovaným zločinom a obmedzovania slobody médií. Prezident aj jeho okolie všetky obvinenia odmietajú.

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