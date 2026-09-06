5 destinácií, ktoré si užijete v septembri, aj sa okúpete v mori. Sú medzi nimi obľúbené miesta Slovákov

Aj v septembri si môžete užiť príjemnú dovolenku. Viaceré európske destinácie ponúkajú dostatok slnka. Navyše dovolenka mimo hlavnej letnej sezóny je aj lacnejšia a čo je najlepšie, nebudete sa musieť tlačiť s množstvom ďalších turistov tak, ako je to počas júla a augusta. Tento mesiac je preto ideálny nielen na oddych pri mori, ale aj na spoznávanie miest, pamiatok či miestnej gastronómie.
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Portál Metro zostavil zoznam 5 destinácií, ktoré si môžete naplno užiť aj v septembri. Na zozname sa nachádzajú mestá aj prímorské oblasti, takže si vyberie prakticky každý. Či už hľadáte pokojnejšiu dovolenku pri mori, romantický výlet alebo aktívne spoznávanie európskych miest.
Vyberte sa na vinobranie do Porta
Prvou destináciou je portugalské mesto Porto, ktoré je medzi turistami obľúbené celoročne. Porto je známe najmä svojou charakteristickou architektúrou, úzkymi uličkami, farebnými domami a polohou pri rieke Douro. Jedným z veľkých zážitkov je práve plavba po tejto rieke. Historické centrum mesta je dokonca zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Porto je živé mesto a je ideálnou voľbou pre milovníkov dobrého jedla a vína. Navyše práve počas septembra sa tu koná obľúbené vinobranie. Ak sa sem vyberiete, určite ochutnajte ich slávne portské víno.
Len 4 hodiny cesty od Porta sa nachádza ďalšia skvelá septembrová destinácia – mesto Évora. Na rozdiel od rušného Porta ide o pokojnejšie miesto, ktoré ocenia najmä tí, ktorí chcú počas dovolenky objavovať históriu a tradičnú portugalskú atmosféru.
Évora patrí medzi najvýznamnejšie historické mestá Portugalska a aj jej historické centrum je zapísané na zozname UNESCO. Pri prechádzke mestom môžete obdivovať zachované historické budovy, námestia, kostoly a úzke uličky. Jednou z najznámejších pamiatok je rímsky chrám, ktorý patrí medzi symboly mesta. Za návštevu stojí aj Kaplnka kostí, ktorá je jednou z najnetradičnejších pamiatok v Évore.
Zavítajte aj do obľúbeného Grécka
V septembri sa stále môžete vybrať aj do obľúbeného Grécka, portál radí vybrať sa na ostrov Lefkada, ktorý je súčasťou Iónskych ostrovov. Jeho veľkou výhodou je kombinácia krásnych pláží, tyrkysového mora, zelenej krajiny a menších prímorských miest.
Lefkada je vhodná pre ľudí, ktorí nechcú dovolenku stráviť len ležaním na pláži. Okrem kúpania a opaľovania môžete podniknúť výlety autom po ostrove, objavovať menšie dedinky, vydať sa na výlet loďou alebo vyskúšať vodné športy. September je pritom stále vhodný na kúpanie – more v oblasti Iónskych ostrovov zostáva príjemne teplé a po hlavnej sezóne postupne ubúda aj turistov.
Nevynechajte ani Španielsko
No navštívte aj Španielsko, konkrétne mestá ako San Sebastián a Sevilla. San Sebastián sa nachádza na severe krajiny a je známy predovšetkým nádhernou plážou La Concha, ktorá sa tiahne pozdĺž zálivu a patrí medzi najväčšie symboly mesta.
V septembri si tu môžete užiť príjemné prechádzky po pobreží, kúpanie v mori, surfovanie alebo výlet na niektorý z okolitých kopcov. Zaujímavým miestom je napríklad Monte Igueldo, kam sa dá vyviezť historickou lanovkou. Z vrcholu sa návštevníkom otvára panoramatický výhľad na mesto a záliv La Concha. Za návštevu stojí aj historické centrum. Úzke uličky sú plné barov a reštaurácií a San Sebastián je považovaný za významné gastronomické centrum.
Sevilla je hlavným mestom Andalúzie a je ideálna najmä pre tých, ktorí chcú spoznávať históriu, architektúru, kultúru a gastronómiu. Sevilla je známa tapas barmi, kde môžete ochutnať tradičné španielske jedlá aj modernejšie variácie. Večer sa zase oplatí vyraziť za flamencovým predstavením, ktoré patrí k typickým kultúrnym zážitkom Andalúzie.
V meste môžete navštíviť aj množstvo významných pamiatok, múzeí, kostolov a historických štvrtí. Sevilla je známa aj svojimi námestiami, záhradami a typickou andalúzskou architektúrou.
September tak ponúka množstvo možností, ako si predĺžiť leto bez toho, aby ste museli cestovať na druhý koniec sveta. Spoločným menovateľom týchto destinácií je príjemnejšie počasie, množstvo aktivít a možnosť vychutnať si Európu o niečo pokojnejšie než počas hlavnej letnej sezóny.
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